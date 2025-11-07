VIDEO Un ucrainean periculos, condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa pentru infracțiuni grave, prins la Brașov

Un ucrainean condamnat la 12 ani de închisoare în ţara sa pentru infracțiuni grave, prins la Brașov. Foto: Captură video Poliția Română

Un ucrainean care a făcut parte dintr-o grupare organizată, condamnat la 12 ani de închisoare pentru şantaj şi vătămare corporală gravă în Ucraina, a fost prins joi la Braşov, anunță vineri Poliția Română.

„Ieri, 6 noiembrie, polițiștii din Brașov au identificat un bărbat, cetățean ucrainean, de 42 de ani, care era dat în urmărire internațională de autoritățile din țara sa pentru infracțiuni grave comise cu violență”, anunță Poliția Română.

Ucraineanul figura cu o mențiune operativă în rețeaua Interpol, care fusese emisă de statul ucrainean.

„Persoana depistată de polițiști era considerată periculoasă, violentă și cu risc de evadare”, precizează Poliția.

Bărbatul era căutat pentru infracțiuni de șantaj și vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare pentru executarea unei pedepse de 12 ani de închisoare, conform legislației penale ucrainene.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov, urmând a fi prezentat în fața judecătorului Curții de Apel Brașov.