VIDEO Va mai fi deschis vreun tronson din Autostrada Moldovei în acest an?

Traficul rutier s-a deschis pe circa 47 de kilometri noi din Autostrada „Moldovei” A7, chiar în ultima zi în care s-a închis PNRR. Acum, atenția se mută pe continuarea șoselei de mare viteză pe tronsoanele care au ratat finalizarea și, implicit, banii prin mecanismul de redresare economică post-pandemică. Mai există vreo șansă să fie deschise noi porțiuni în acest an?

De la Bacău Nord până la Pașcani mai sunt în lucru 77 de kilometri din A7, împărțiți pe trei loturi.

Toate tronsoanele au avut termen oficial finalul anului 2025, iar apoi au fost promise că vor fi gata până la final de august, când s-a încheiat oficial PNRR. Niciunul dintre loturi nu este încă finalizat.

În cel mai bun scenariu, există șanse să fie deschise traficului două din cele trei loturi. Însă observatorii independenți iau în calcul și alte scenarii de deschidere a circulației pe A7.

„Până la finalul anului, din punct de vedere tehnic, maxim, maxim s-ar putea deschide până la Săbăoani, la nord de Roman”, explică pentru publicul HotNews Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

Două scenarii

Până la Săbăoani, la intersecția cu DN2 (E85) spre Suceava, așa cum spune reprezentantul API, înseamnă două din cele trei loturi restante. În total, 49 de kilometri. „Din punct de vedere tehnic, asta este maxim ce poate fi gata în acest an”, consideră Ciurea.

Totuși, el apreciază că și acest scenariu este unul optimist și că sunt mai mulți factori care pot influența derularea șantierelor.

Ciurea spune că mai vede două scenarii, unul pesimist – în care se deschide traficul doar pe 15 km de la Bacău Nord până după Filipești – și unul mai conservator. În acest al doilea scenariu, circulația s-ar deschide doar până la Roman, la primul nod rutier de la sud de oraș. Adică pe aproximativ 29 de kilometri noi din A7.

„Sunt cinci noduri rutiere în total. Asta înseamnă că variante de deschidere sunt”, spune Ciurea.

Reprezentantul Pro Infrastructura apreciază că șantierul autostrăzii până la Săbăoani stă în câteva lucrări esențiale de pe traseu:

„Teoretic, din punct de vedere tehnic avem un singur punct critic major – podul peste râul Moldova. Mai există un pasaj peste DN2, un pic oblic, dar similar ca lungime. Apoi, mai sunt multe structuri mici, multe pasaje nu doar pe autostradă, ci și peste. Sunt pasaje peste autostradă pe drumuri locale, agricole. De la Bacău până la Săbăoani sunt 49 de kilometri, iar în 49 de km sunt multe structuri mici”.

Un alt aspect este vremea, pentru că ploile pot împiedica lucrările la terasamente, mai explică Ciurea.

„Contează un aspect cheie”

Totuși, el crede că scenariul maxim posibil pentru acest an nu ține doar de complexitatea lucrărilor: „Tehnic se poate, dar contează un aspect cheie”.

În opinia sa, cheia va fi asigurarea finanțării și „va trebui pusă presiune pe constructor să continue cu mobilizarea pe șantier”:

„PNRR nu mai există acum, nu este an electoral, iar situația politică deocamdată este incertă. Trebuie neapărat să fie presiuni politice și administrative pentru o finalizare în acest an la Săbăoani. Cine poate să spună în momentul ăsta, când nu avem guvern cu puteri depline, câți bani o să fie, cum o să se facă bugetul, cum o să se facă rectificarea bugetară?”.

„Trebuia să fim la Pașcani anul trecut”

Reprezentantul Asociației Pro Infrastructura amintește că toate șantierele rămase ar fi trebuit să fie gata încă de aproape acum un an. Au fost promise până la termenul PNRR de la final de august, iar acum au rămas practic fără presiune.

„Trebuia să fim la Pașcani anul trecut. Cam într-o lună, final de septembrie, început de octombrie, o să știm mai multe. Vom vedea care e mobilizarea, ce ritm vor avea”, afirmă reprezentantul Pro Infrastructura.

El estimează că restul din A7, cei circa 28 de kilometri până la Pașcani, vor fi gata abia în primăvara următoare.

Cum vor fi finanțate loturile din A7 nefinalizate după PNRR

Cele trei tronsoane întârziate au o valoare totală a contractelor semnate de aproape 4,8 miliarde de lei (circa 920 de milioane de euro). Ele însă, în prezent, sunt în diferite stadii de implementare și încă nu a fost calculată și comunicată o cifră oficială cu privire la cât exact mai este nevoie de finanțat pentru finalizarea lor.

În urmă cu două săptămâni, când era clar că nu toate tronsoanele A7 vor fi gata la final de PNRR, secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma explica pentru HotNews care este planul autorităților pentru finalizarea finanțării tronsoanelor întârziate.

„Anul ăsta putem plăti din titlurile bugetare alocate PNRR, fie că sunt banii de la buget, fie banii din tranșele PNRR pe care le vom mai primi până la finalul anului. Apoi, de la 1 ianuarie, planul este să mutăm proiectele pe finanțare pe programul Transport, fondurile europene clasice, avem spațiul gândit, alocat pentru aceste loturi, deci tot ce va rămâne de finalizat pe A7, scriptic, la noi în acte, va merge pe finanțare europeană pe programul transport, vedem în funcție de gradul de supracontractare a programului transport cât va fi efectiv atras”, spunea Cosma.

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, Foto: Hotnews

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău Nord – Trifești)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 30,3 km

: 30,3 km Valoare : 1,64 mld lei (fără TVA)

: 1,64 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție: 30 luni

30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 70%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Trifești – Săbăoani)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 18,99 km

: 18,99 km Valoare : 1,28 mld lei (fără TVA)

: 1,28 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție: 30 luni

30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (august 2026): 62%

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani)