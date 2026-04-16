VIDEO Val Kilmer, „înviat” digital în primul trailer al unui film controversat: „Nu te teme de morți”

Producătorii din spatele filmului „As Deep as the Grave” au lansat trailerul pentru viitoarea dramă istorică, oferind publicului o primă privire asupra tehnologiei de inteligență artificială (AI) folosită pentru a crea interpretarea lui Val Kilmer, relatează revista Variety.

Kilmer, care s-a stins din viață în luna aprilie a anului trecut la vârsta de 65 de ani, fusese ales pentru rolul părintelui Fintan, un preot catolic și spiritualist amerindian. Însă era deja prea bolnav pentru a-și filma scenele. Cu acordul moștenitorilor lui Kilmer și al fiicei sale, Mercedes, echipa filmului „As Deep as the Grave” a folosit inteligență artificială generativă pentru a-l include pe actor în versiunea finală a lungmetrajului.

Kilmer apare de mai multe ori în trailerul prezentat în premieră miercuri la CinemaCon, marea convenție anuală a industriei cinematografice americane. Imaginile îl prezintă pe Kilmer la diferite vârste. La un moment dat apare ca o figură spectrală, aproape fantomatică, în timp ce într-o altă secvență pare un preot carismatic, trecut de 30 de ani.

„Nu te teme de morți și nu te teme de mine”, îi spune Kilmer la un moment dat unei copile, îngenunchind pentru a o privi direct în ochi.

Proiectul a folosit atât imagini mai vechi ale lui Kilmer, multe dintre ele furnizate de familie, cât și imagini din ultimii săi ani de viață, pentru a prezenta personajul său. Sunetul a utilizat, de asemenea, vocea lui Kilmer, care în ultimii ani a fost afectată de traheotomia la care a fost nevoit să recurgă în 2015 în timpul luptei cu cancerul.

Familia lui Kilmer și-a dat acordul ca el să fie „înviat” digital pentru film

„El era actorul pe care mi-l doream pentru acest rol”, a declarat luna trecută Variety Coerte Voorhees, scenaristul și regizorul filmului. Acesta „a fost conceput în mare măsură în jurul lui. Se inspira din moștenirea sa nativ americană și din legăturile sale cu sud-vestul Statelor Unite, precum și din dragostea lui pentru acea zonă”, a mai spus regizorul lungmetrajului „As Deep as the Grave”.

„Mă uitam la un program de filmare și îl aveam pregătit pentru filmări [pe Val Kilmer]. Trecea însă printr-o perioadă medicală extrem, extrem de dificilă și nu a putut participa”, a explicat acesta.

„Familia lui a continuat să spună cât de important consideră că este filmul și că Val chiar își dorea să facă parte din el”, a mai afirmat Coerte Voorhees.

„Chiar credea că este o poveste importantă, pe care voia să-și pună numele. Sprijinul acesta mi-a dat încrederea să spun: ‘Bine, hai să o facem’. În ciuda faptului că unii ar putea considera acest lucru controversat, asta este ceea ce și-a dorit Val”, a subliniat el.

„As Deep as the Grave” spune povestea reală a lui Ann și Earl Morris, doi arheologi din sud-vestul SUA care au încercat să reconstituie prin săpăturile lor istoria poporului Navajo. Distribuția îi mai include pe Tom Felton (cunoscut din filmele „Harry Potter” și Abigail Lawrie („Tin Star”).

Filmul nu are încă o dată de lansare anunțată.

Producătorii filmului au insistat că proiectul este unul etic

Revista Variety amintea recent de dezbaterea aprinsă în jurul inteligenței artificiale, unele părți ale comunității creative fiind îngrijorate că această tehnologie va duce la pierderea locurilor de muncă și că imaginea actorilor ar putea fi folosită fără consimțământul lor.

Producătorii noului film cu imaginea lui Val Kilmer au afirmat că știu că decizia lor ar putea atrage critici, dar că speră că „As Deep as the Grave” va arăta cum poate fi utilizată etic inteligența artificială. Ei au mai subliniat că producția a respectat ghidurile Sindicatului Actorilor Americani (SAG) și a compensat financiar moștenitorii lui Kilmer pentru apariția sa.

Mercedes Kilmer a afirmat într-o declarație de presă că susține filmul și a menționat că tatăl ei era „un om profund spiritual”, care a rezonat cu „o poveste despre descoperire și iluminare” plasată în sud-vestul Statelor Unite, unde alesese să trăiască.

„A privit întotdeauna tehnologiile emergente cu optimism, ca pe un instrument de extindere a posibilităților narative”, a declarat Mercedes Kilmer. „Acest spirit este ceea ce onorăm cu toții în acest film, din care el a fost o parte integrantă”, a mai spus ea.