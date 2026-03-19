Val Kilmer va fi „înviat” digital pentru un nou film în care va avea un rol major: „A fost conceput în jurul lui”

Cu cinci ani înainte de moartea sa anul trecut, Val Kilmer a fost distribuit în rolul Părintelui Fintan, un preot catolic cu o afinitate pentru spiritualismul indigenilor americani, în filmul „As Deep as the Grave”. Însă Kilmer, care suferea de cancer la gât, era prea bolnav pentru a ajunge vreodată pe platoul de filmare. Producătorii filmului îl vor face însă cu el, după decesul său, relatează Variety.

„El era actorul pe care mi-l doream pentru acest rol”, a declarat pentru Variety Coerte Voorhees, scenaristul și regizorul filmului. „A fost conceput în mare măsură în jurul lui. Se inspira din moștenirea sa nativ americană și din legăturile sale cu sud-vestul Statelor Unite, precum și din dragostea lui pentru acea zonă. Mă uitam la un program de filmare și îl aveam pregătit pentru filmări [pe Val Kilmer]. Trecea însă printr-o perioadă medicală extrem, extrem de dificilă și nu a putut participa”, susține acesta.

Chiar dacă actorul nu a filmat nici măcar o scenă, Voorhees a reușit să-și materializeze viziunea de a-l avea pe Kilmer pentru proiectul său, folosind inteligență artificială generativă de ultimă generație. A făcut acest lucru cu acordul lui Mercedes, fiica actorului care s-a stins din viață la începutul lunii aprilie a anului trecut, la vârsta de 65 de ani. Voorhees spune că și Jack, fiul lui Kilmer, și-a dat acordul.

„Familia lui a continuat să spună cât de important consideră că este filmul și că Val chiar își dorea să facă parte din el”, afirmă Coerte Voorhees. „Chiar credea că este o poveste importantă, pe care voia să-și pună numele. Sprijinul acesta mi-a dat încrederea să spun: ‘Bine, hai să o facem’. În ciuda faptului că unii ar putea considera acest lucru controversat, asta este ceea ce și-a dorit Val”, subliniază cineastul.

Despre ce va fi filmul în care Val Kilmer va putea fi văzut după moarte

„As Deep as the Grave” spune povestea reală a lui Ann și Earl Morris, doi arheologi din sud-vestul SUA care au încercat să reconstituie prin săpăturile lor istoria poporului Navajo. Distribuția îi mai include pe Tom Felton (cunoscut din filmele „Harry Potter” și Abigail Lawrie („Tin Star”).

Kilmer, sau clona digitală a sa generată cu ajutorul AI, va apărea într-un „rol semnificativ” în filmul final.

Proiectul folosește atât imagini mai vechi ale lui Kilmer, multe dintre ele furnizate de familie, cât și imagini din ultimii săi ani de viață, pentru a prezenta personajul interpretat de acesta în diferite etape ale existenței sale. Sunetul utilizează, de asemenea, vocea lui Kilmer, care în ultimii ani a fost afectată de traheotomia la care a fost nevoit să recurgă în 2015 în timpul luptei cu cancerul.

Voorhees nu a anunțat deocamdată data lansării în cinematografe sau dacă negociază cu una dintre platformele de streaming pentru a-l difuza.

Producătorii filmului subliniază că proiectul este unul etic

Există în continuare o dezbatere aprinsă în jurul inteligenței artificiale, unele părți ale comunității creative fiind îngrijorate că această tehnologie va duce la pierderea locurilor de muncă și că imaginea actorilor ar putea fi folosită fără consimțământul lor.

Producătorii afirmă că știu că decizia lor ar putea atrage critici, dar speră că „As Deep as the Grave” va arăta cum poate fi utilizată etic inteligența artificială. Ei mai subliniază că producția a respectat ghidurile Sindicatului Actorilor Americani (SAG) și a compensat financiar moștenitorii lui Kilmer pentru apariția sa.

Mercedes Kilmer a afirmat într-o declarație de presă că susține filmul și a menționat că tatăl ei era „un om profund spiritual”, care a rezonat cu „o poveste despre descoperire și iluminare” plasată în sud-vestul Statelor Unite, unde alesese să trăiască.

„A privit întotdeauna tehnologiile emergente cu optimism, ca pe un instrument de extindere a posibilităților narative”, a declarat Mercedes Kilmer. „Acest spirit este ceea ce onorăm cu toții în acest film, din care el a fost o parte integrantă”, a mai spus ea.

Val Kilmer și Tom Cruise în scena lor de rămas-bun din filmul „Top Gun: Maverick"

Cum și-a recăpătat Val Kilmer vocea pentru filmul „Top Gun” din 2022

În ultimii ani ai vieții sale, Kilmer a colaborat cu Sonantic, o companie de sinteză vocală din Marea Britanie, pentru a crea o voce generată de AI atunci când și-a reluat rolul lui Tom „Iceman” Kazansky în filmul „Top Gun: Maverick” din 2022.

La acel moment, Kilmer a spus că este „recunoscător” companiei tehnologice. „Ca ființe umane, capacitatea de a comunica este esența existenței noastre, iar efectele secundare ale cancerului la gât au făcut dificil pentru ceilalți să mă înțeleagă”, a afirmat acesta.

Ore întregi de înregistrări de arhivă cu vocea sa au fost prelucrate de algoritmii companiei și transformate într-un model. Dintre 40 de variante, a fost aleasă cea „mai expresivă”, aceasta devenind vocea sa de după cancer.

„Șansa de a-mi spune povestea, într-o voce care pare autentică și familiară, este un dar incredibil de special”, a subliniat actorul îndrăgit.

