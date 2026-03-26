VIDEO Val uriaș de concedieri anunțat de Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sute de oameni dați afară

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat joi că vrea să concedieze 722 de angajați din Primăria Capitalei și din alte 10 din cele 70 de instituții subordonate. În total, la aceste instituții vizate de disponibilizări lucrează 2.310 persoane.

Organigrama și reorganizarea trebuie aprobate de Consiliul General București.

„Mai puțini angajați, mai performanți, mai bine plătiți”, a argumentat primarul general al Capitalei, într-o conferință de presă. El a spus că este un prim set de măsuri de reorganizare a primăriei Capitalei și că vor urma și altele.

„Angajații care rămân vor fi testați”

El a explicat că, potrivit Ordonanței privind reforma în administrație, până în 12 aprilie trebuie tăiate 30% din posturi.

„Primăria Capitalei are un număr de 1272 de posturi, un număr foarte mare raportat la nevoile reale. Nu s-a făcut o reorganizare de foarte mult timp. Potrivit OUG 7/2026, suntem obligați că până la 12 aprilie să tăiem undeva la 30% din posturi, din care 20% ocupate. PMB nu ar mai primi cotele de Guvern dacă nu am face acest lucru. La Primăria Capitalei 170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Cei care rămân vor fi testați, cine câștigă concursul, rămâne pe post”, a declarat Ciucu.

„Sunt foarte multe instituții care fac același lucru”

Ciucu a mai anunțat comasarea Administrației Parcurilor, Administrației Cimitirelor și a Centrului de Protecția Plantelor, în cadrul unui ADP – Administrația Domeniului Public. De asemenea, șapte instituții de cultură vor fi comasate într-o singură structură, în cadrul Primăriei Capitalei.

Este vorba de CREART, ARCUB, PROEDUS, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte și Centrul pentru Tineret.

„Sunt foarte multe instituții care fac același lucru. Nu avem o analiză de coerență, o parte din programele lor nu au impact semnificativ. PROEDUS a fost înființat de fostul primar, doamna Firea, pentru a duce copiii în diverse tabere. Centrul cultural Lumina are un număr mic de angajați, dar un buget foarte mare. Centrul de Tineret e aproape desființat. Ideea este să eficientizăm, să avem programe culturale și evenimente, dar cu costuri acceptabile. Aceste instituții închiriază spații, deși Primăria Capitalei are spații și le poate pune la dispoziție”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Târgul de Crăciun ne costă 20 milioane lei, recuperăm 5 milioane lei”

Primarul spune că va înființa o nouă structură, unde instituțiile de cultură vor fi comasate și reorganizate ca să fie eficiente.

„Târgul de Crăciun ne costă 20 milioane lei, recuperăm 5 milioane lei, nu este fezabil. Putem să eficientizăm, cel puțin jumătate din bani ar putea să vină de la vendori. CREART și ARCUB vor deveni direcții în cadrul noii structuri pe care o înființăm. Din actualele structuri care au în total 267 angajați vor rămâne 155 de posturi”, a explicat Ciucu.

Primarul Ciucu vrea să comaseze și ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor și Crematoriilor în cadrul unei noi structuri – un ADP.

„Setul 3 de instituții care intră în reorganizare este compus din: ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor, și Administrația Cimitirelor. De când am devenit primar și am început să merg prin oraș, am văzut că ALPAB este centrată pe parcuri, Centrul de Protecția Plantelor nu știm ce face, Administrația Cimitirelor, în loc să aducă bani la buget, consumă foarte mult. Am de gând să mă uit foarte atent la ce se întâmplă la Administrația Cimitirelor. Dar nu avem un ADP, care să pună spațiul public, dincolo de cimitire și parcuri, la punct. Avem nevoie de acest ADP București, care își va asuma mai mult decât parcuri, cimitire și protecția plantelor, va face și proiecte de regenerare urbană”, a explicat Ciucu.

„La Cimitire este o lipsă de transparență totală. Aș vrea să avem fiecare loc de veci într-o bază de date, să se facă licitații. Sunt zeci de firme care fac lucrările acolo, și sunt pline de bani, de ce să nu facem noi aceste lucrări”, a mai spus primarul.

Aici, din 771 angajați, câți sunt în cele 3 instituții, vor rămâne 511.

Conform lui Ciucu, Primăria Capitalei are 71 de instituții în subordine.

„Nu ai timp să îi vezi pe șefii acestor instituții de două ori pe an”, a explicat Ciucu.

Reforma de la STB

În ceea ce privește reforma la STB, Ciucu spune că această companie este în subordinea Consiliului Local, iar AGA și Consiliul de administrație trebuie să vină cu măsuri de eficientizare.

„Așa cum se știe, STB are un număr foarte mare de angajați și am cerut conducerii să scadă din cheltuieli și posturi. Nu este vorba despre șoferi și vatmani, ci despre personalul TESA. Au făcut niște reduceri. A fost nevoie să cer eu acest lucru, au luat niște măsuri, dar este nevoie de mai mult. Din păcate, companiile municipale nu sunt în subordinea primarului, au două entități care le coordonează, CGMB desemnează doi membri în AGA și acești consilieri, puși în urma unor negocieri politice, înainte să fiu eu primar, numesc consiliile de administrație, care numesc directorii. Mai există aceste ADI-uri, funcționează ca niște autorități publice tutelare, adică le spune ce să facă. Primarul rămâne doar cu înjurăturile, dar nu are niciun control. Aceste ADI-uri au 400 de angajați. O să mă uit dacă acest sistem administrativ este funcțional, din punctul meu de vedere nu este”, a explicat Ciucu.

Primarul spune că dacă STB nu va continua reorganizarea, nu vor mai primi 1,7 miliarde lei de la Primăria Capitalei.

„Dacă nu le vor face, cât sunt eu primar nu le voi da 1,7 miliarde lei. Nu e treaba mea ca primar să fac reorganizarea. Sunteți membri în CA și luați deciziile pentru care sunteți plătiți, dacă nu, plecați, E ușor ca Primarul să-și ia înjurăturile și ei să-și ia banii”, a declarat Ciucu.