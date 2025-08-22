„Nu sunt mulțumit”. Opțiunile pe care le are în vizor Donald Trump în privința războiului din Ucraina și noul termen vehiculat de președintele american

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a estimat vineri că în două săptămâni va ști dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a opri războiul dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei și a evocat din nou scenariul unor sancțiuni asupra Moscovei, transmite Reuters.

„Nu sunt mulțumit”, a spus liderul american, vineri, în cadrul unor declarații acordate reporterilor prezenți în Biroul Oval al Casei Albe, în timp ce vorbea despre eforturile de pace.

Donald Trump s-a întâlnit cu omologul său rus vinerea trecută, în Alaska, însă nu a reușit până acum să îl convingă să aibă un summit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, chiar dacă luni seară spunea că el și Vladimir Putin au „început aranjamentele” în acest sens.

„Există o ură enormă acolo”, a spus Trump. „Dar vom vedea ce se întâmplă. Cred că în două săptămâni vom ști încotro mă îndrept”, a adăugat președintele SUA. El a precizat că va decide atunci dacă va impune „sancțiuni masive” sau va alege să nu facă nimic și să spună „e lupta voastră”.

Rusia, acuzată că împiedică summitul Putin-Zelenski

Președintele Ucrainei a solicitat în repetate rânduri o întâlnire cu Vladimir Putin, iar Donald Trump a declarat că omologul său rus a fost de acord cu organizarea unui astfel de summit în timpul unei convorbiri bilaterale pe care au avut-o luni, când se aflau la Casa Albă Volodimir Zelenski și o serie de lideri europeni.

Vineri, liderul ucrainean a declarat că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin, îndemându-i pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Tot vineri, ministrul rus al afacerilor externe a spus „nu este planificată nicio întâlnire” între președinții Rusiei și Ucrainei.

„Nu este planificată nicio întâlnire”, a declarat Serghei Lavrov într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, citat de AFP.

Ministrul Lavrov susține că președintele Vladimir Putin va fi gata să aibă o întâlnire cu omologul său ucrainean „atunci când va exista o agendă pentru summit”, însă „în acest moment nu există deloc”.