VIDEO Vladimir Putin a mers să se reculeagă la mormântul unui prinț medieval important

Președintele Vladimir Putin a inspectat joi sarcofagul deschis al cneazului medieval Dmitri Donskoi, ale cărui rămășițe au fost descoperite recent în timpul lucrărilor de restaurare la Catedrala Arhanghelului Mihail din Moscova, relatează Reuters.

Situată în interiorul fortăreței Kremlinului, catedrala ortodoxă a servit de-a lungul secolelor drept loc de înmormântare pentru peste 40 de țari și cneji ruși.

Se știa că trupul Marelui Cneaz Donskoi se afla acolo, însă descoperirea sa luna trecută, într-o criptă de lângă zidul sudic i-a surprins pe istorici, care credeau că acesta se află în altă parte a clădirii.

Agenția rusă de presă RIA a relatat că Putin a aprins o lumânare în interiorul catedralei împodobită cu fresce și a stat lângă sarcofagul din piatră albă, în timp ce experții au explicat cum au identificat rămășițele ca aparținând cneazului din secolul al XIV-lea.

Putin has attended a prayer service at the Archangel Cathedral in the Moscow Kremlin, where he was shown the sarcophagus containing the remains of St Dmitry Donskoy.



The 14th-century Grand Prince of Moscow is celebrated for leading Russian forces against Mamai at the Battle of… pic.twitter.com/2tABPXwefR — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) August 20, 2026

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Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat descoperirea marți, precizând că rămășițele foarte bine conservate erau aproape complete și aparțineau unui bărbat cu o înălțime de puțin sub 180 cm, care murise din cauze naturale la o vârstă cuprinsă între 35 și 45 de ani.

„Toate aceste caracteristici corespund surselor scrise și mărturiilor istorice referitoare la viața și moartea marelui cneaz”, a declarat aceasta.

Donskoi, care a murit în 1389 la vârsta de 39 de ani, a condus cnezatele Moscovei și Vladimirului, care aveau să devină ulterior nucleul statului rus.

O figură importantă în istoria Rusiei, Donskoi a coordonat construirea primei fortărețe din piatră a Kremlinului, a extins teritoriul Moscovei și a înfrânt forțele Hoardei Mongole într-o bătălie celebră purtată în apropierea râului Don în anul 1380.