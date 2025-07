Zelenski l-a primit la Kiev pe emisarul lui Trump. „Îi sunt recunoscător preşedintelui SUA pentru importantele semnale de sprijin şi deciziile pozitive”

Trimisul special american Keith Kellogg s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, luni, la Kiev, la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat noi livrări de sisteme de apărare aeriană Patriot către Ucraina. La încheierea întâlnirii, preşedintele ucrainean a salutat discuţia cu oficialul SUA ca fiind una „productivă”, relatează AFP și News.ro.

„Am discutat despre calea către pace şi despre ce putem face concret împreună pentru a o apropia”, a scris el pe reţelele sociale, menţionând „consolidarea apărării aeriene” şi „producţia şi achiziţia în comun de arme de apărare, în colaborare cu Europa”.

„Şi, bineînţeles, sancţiuni împotriva Rusiei şi a celor care o susţin”, a adăugat şeful statului ucrainean.

I met with @generalkellogg, the U.S. Special Envoy. We had a productive conversation.



We discussed the path to peace and what we can practically do together to bring it closer. This includes strengthening Ukraine’s air defense, joint production, and procurement of defense… pic.twitter.com/TCxJwU6q9N