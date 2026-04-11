VIDEO Vulcanul care erupe de două luni, aproape fără întrerupere

Lava incandescentă provenită de la un vulcan care erupe din februarie pe insula franceză La Reunion, din Oceanul Indian, se îndreaptă spre mare, conform unor imagini obţinute din satelit, transmite sâmbătă DPA, preluată de Agerpres.

Imaginea ajustată, publicată vineri de Agenţia Spaţială Europeană (ESA), arată, de asemenea, un nor de fum emanat de vulcanul Piton de la Fournaise, precum şi urme ale erupţiilor vulcanice anterioare, sub formă de zone maro închis în apropierea craterului.

Nový eruptivní kužel na vulkánu **Piton de la Fournaise** (Réunion, Francie). Dlouhodobá erupce, která začala 13. února 2026, vytvořila na jihovýchodním svahu stabilní spatter cone (kužel z rozstřikované lávy) o výšce přibližně 25 m a průměru základny 100 m. Kužel se… pic.twitter.com/UytBUd68t4 — Pravda_o_klimatu (@PRAVDAoKLIMATU) April 8, 2026

Imaginea surprinsă la mijlocul lunii martie a fost obţinută de satelitul Sentinel-2 al programului european de observare a Pământului Copernicus.

Piton de la Fournaise este considerat unul dintre cei mai activi vulcani din lume şi singurul vulcan activ de pe La Reunion. Acesta a intrat în faza de erupţie la mijlocul lunii februarie, cu pauze, dar experţii spun că această erupţie este încă în desfăşurare.

Insula La Reunion se află în Oceanul Indian, la est de Madagascar, şi are aproximativ 870.000 de locuitori, mai notează DPA.