VIDEO Willie Colon, un nume legendar din muzica salsa, a murit la 75 de ani

Willie Colón, la un eveniment din februarie 2020. Credit: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Willie Colón, trombonist, vocalist și compozitor, s-a stins din viață sâmbătă la vârsta de 75 de ani, conform anunțului făcut de familia legendarul artist al muzicii salsa.

„Deși îi plângem absența, ne bucurăm de darul veșnic al muzicii sale și de amintirile prețioase pe care le-a creat, care vor dăinui pentru totdeauna”, a declarat familia lui Colón într-un comunicat pe pagina de Facebook a artistului.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită, potrivit Reuters.

Willie Colón s-a născut din părinți portoricani, în Bronx, în 28 aprilie 1950, iar de-a lungul carierei a înregistrat zeci de albume, printre care „La Gran Fuga” în 1970 și „El Juicio” în 1972, potrivit Fania Records, o casă de discuri care promovează muzica salsa.

Primul său album s-a vândut în sute de mii de exemplare

Colón a semnat cu Fania la vârsta de 15 ani, iar doi ani mai târziu, în 1967, a lansat primul său album, „El Malo”, care s-a vândut în peste 300.000 de exemplare, conform biografiei sale de pe site-ul Orchestrei Filarmonice din Los Angeles.

Muzica lui Colón a combinat elemente de jazz, rock și salsa, încorporând ritmurile muzicii tradiționale din Cuba, Puerto Rico, Brazilia și Africa, se mai arată în biografie.

Potrivit biografiei, artistul și-a folosit „cântecele pentru a descrie și investiga problemele vieții în SUA ca portorican și, de asemenea, pentru a sugera contribuțiile culturale pe care le au de oferit portoricanii”.

În 2004, el a primit un premiu pentru întreaga carieră din partea Academiei Latine de Arte şi Ştiinţe ale Muzicii.

Colón, un veteran al activismului social, a fost membru al organizației nonprofit Comisia Latino privind SIDA și al Fundației ONU pentru Imigranți.