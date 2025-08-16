VIDEO Zeci de mii de hectare de pădure, afectate de incendiile din Spania. Armata a fost chemată să-i ajute pe pompieri

Spania se află în a treia săptămână de caniculă, iar incendiile au cuprins suprafațe mari în zonele de nord-vest și vest, unde armata a fost trimisă să ajute la stingerea flăcărilor, informează AFP. Castilla-Leon, Galicia, Asturias și Extremadura sunt regiunile afectate de către incendiile de pădure.

Primul-ministru Pedro Sanchez a participat sâmbătă la o reuniune de coordonare a combaterii incendiilor. „Guvernul continuă să combată incendiile cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție”, a scris Sanchez pe contul său de X.

Potrivit presei spaniole, Pedro Sanchez se va deplasa duminică în zona a două incendii. Unul la Ourense, în Galicia (16.000 de hectare distruse, potrivit autorităților locale), celălalt în Leon (aproape 38.000 de hectare afectate potrivit hărții Sistemului european de informare privind incendiile forestiere Effis). 12 drumuri rămân blocate, precum și linia feroviară dintre Madrid și Galicia.

This isn't a movie. It's a reality that's unfortunately happening in Spain.Villages destroyed, thousands of people evacuated, thousands of hectares of native forests burned, and thousands of animals dead.Who will pay for all the damage? Who will be responsible for so many losses? pic.twitter.com/vYKoyKv7yH — eliahelvkey73 ⚜️ (@elvira1929) August 14, 2025

Serviciile de urgență din Galicia au trimis mesaje de alertare către populația din zece localități, prin care au cerut oamenilor să se închidă în case: „În contextul extinderii incendiilor, evitați orice deplasare inutilă și rămâneți în case. Dacă sunteți în exterior și nu aveți unde să vă puneți la adăpost, îndepărtați-vă de zonele afectate”

Aproape de 3.500 de militari ai UME (Unitatea militară de urgență) au fost trimiși în zonele în care incendiile sunt mari.

Președintele regional din Galicia, Alfonso Fernández Mañueco, a cerut ca mai multe unități regionale ale UME să fie puse la dispoziția regiunilor afectate.

Și Extremadura a făcut o cerere oficială de întăriri de la guvernul central, într-o țară în care stingerea incendiilor este, în principiu, de competența regiunilor, guvernul central intervenind doar în cazul de dezastre de mare amploare.

Regiunea a cerut și reactivarea Mecanismului European de Protecție Civilă – prin care anterior a primit două avioane Canadair pentru stingerea incendiilor – solicitând 100 de mașini de pompieri, 10 elicoptere ușoare și 10 elicoptere amfibii. Spania va rămâne sub caniculă până luni, astfel că riscul izbucnirii unor noi incendii rămâne ridicate.

Potrivit Effis, de la începutul anului 157.000 de hectare au fost afectate de incendii de vegetație.