VIDEO Zeci de victime după o explozie într-o uzină petrochimică majoră din Rusia

O explozie și un incendiu care s-au produs la cel mai mare producător rus de cauciuc sintetic și materiale plastice, la Nizhnekamsk, în Tatarstan, au ucis cel puțin doi angajați și au rănit alți peste 70, conform anunțului făcut marți de proprietarul uzinei, au scris AFP și The Moscow Times.

Compania petrochimică Sibur, care deține uzina Nizhnekamskneftekhim, susține că explozia a fost provocată cel mai probabil de o „defecțiune a echipamentului”.

VIDEO 📷: ON March 31, 2026, showing a large explosion and intense fire at Nizhnekamskneftekhim (also known as NKNH), Russia's major petrochemical complex in Nizhnekamsk, Tatarstan Republic.

Firma a precizat că uzina a fost evacuată și că muncitorii răniți primesc îngrijiri medicale.

Parchetul din Tatarstan a anunțat că a inițiat o anchetă preliminară și ar putea formula acuzații penale dacă vor fi găsite încălcări ale normelor de siguranță.

Deși presa rusă a scris că localnicii au simțit un miros chimic în aer după incident, Sibur a spus că, potrivit monitorizărilor, nu există nicio amenințare la adresa siguranței publice sau a mediului.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată o coloană mare de fum ridicându-se din zona uzinei.

Primarul Radmir Belyayev a spus că suflul exploziei a spart geamurile locuințelor din apropiere.