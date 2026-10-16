VIDEO Zelenski a fost întrebat dacă Trump îl folosește drept „țap ispășitor”. Răspunsul a stârnit hohote de râs la summitul UE

„Acesta este răspunsul meu”, a spus președintele ucrainean, cu un zâmbet, în încheierea unei conferințe de presă după Consiliul European de la Bruxelles.

Volodimir Zelenski a fost întrebat de un jurnalist Sky News la Bruxelles dacă simte că este tratat ca un țap ispășitor pentru problemele interne ale lui Trump înaintea alegerilor intermediare delicate.

Jurnalistul făcea referire la presiunile exercitate în ultimele zile de administrația Trump asupra Ucrainei.

„Președintele Trump se confruntă cu alegeri dificile la jumătatea mandatului, popularitatea sa personală e foarte jos, prețul motorinei în SUA e foarte ridicat, iar războiul pe care l-a pornit în Orientul Mijlociu nu merge așa cum și-ar fi dorit. Credeți că sunteți tratat ca un țap ispășitor pentru problemele sale?”, a întrebat jurnalistul.

În semn de răspuns, Zelenski a făcut o pauză de 15 secunde, apoi s-a limitat să zâmbească, înainte de a spune:

„Acesta este răspunsul meu.”

Răspunsul a stârnit hohote de râs în sala de presă a Consiliului European.

Presiunile lui Trump

Trump l-a luat prin surprindere pe Zelenski weekendul trecut, anunțând că Kievul și Moscova au convenit să nu-și atace reciproc instalațiile energetice și argumentând că războiul din Ucraina este cel care provoacă o creștere a prețurilor la motorină.

SUA au impus apoi o serie de restricții pentru comunicațiile prin Starlink, afectând activitatea forțelor armate ucrainene.

Zelenski a declarat că operaţiunile pentru comunicaţiile prin satelit ale SpaceX s-au îmbunătăţit, dar nu au fost încă restabilite complet, adăugând că perturbarea a pus în pericol vieţi ale civililor, întrucât Ucraina depinde de aceste servicii pentru a intercepta dronele ruseşti.

Trump deplânge soarta rafinăriilor din Rusia: „o rușine“, spune Trump”

Joi, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din Rusia, după ce Zelenski a declarat că Kievul renunță la armistițiul energetic anunțat de Trump.

Ucraina suspendase pentru câteva zile atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, în vreme ce Moscova a continuat să atace rețelele de electricitate și încălzire din Ucraina.

Trump a reacționat. „Tot ce face el este să crească prețul mondial al petrolului. Ei bine, cred că este o rușine”, a spus Trump într-un interviu acordat agenției de știri Newsmax.

În vreme ce oficialii UE au asigurat că nu vor să renunțe la măsurile luate împotriva Moscovei, Washingtonul a relaxat deja sancțiunile impuse Rusiei pentru livrările de motorină.

Administrația Trump ia în considerare, de asemenea, relaxarea sancțiunilor împotriva așa-numitelor nave din „flota fantomă” care au transportat petrol și produse petroliere din Rusia, a declarat miercuri un oficial american, citat de Reuters.

Critici pentru acordul lui Trump cu Putin

Liderii UE au criticat dur acordul lui Trump privind motorina, deși se confruntă și ei cu creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie de la izbucnirea războiului din Iran, ceea ce a scos la iveală diviziunile dintre statele membre încă din prima zi a summitului de joi.

La Bruxelles, Zelenski a dat vina pe Rusia.

„Vrem să punem capăt acestui război cât mai repede posibil. Nu vedem în prezent semnale din partea Rusiei că ar fi pregătită pentru asta, pentru a pune capăt acestui război, de aceea trebuie să ne pregătim pentru iarnă”, a declarat liderul ucrainean.

Liderul Consiliului European a asigurat, alături de Zelenski, că susținerea rămâne fermă.

„Nu este momentul să retragem sprijinul acordat Ucrainei. Nu este momentul să relaxăm sancțiunile împotriva Rusiei”, a spus Costa, cu o referire implicită la mișcările lui Donald Trump.