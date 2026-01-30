VIDEO Zelenski, prima reacție după anunțul neașteptat al președintelui american despre armistițiul energetic. „Vom vedea”

O femeie care trage un copil pe sanie trece pe lângă corturile de încălzire și alimentare cu energie electrică instalate de Serviciul de Urgență al Ucrainei, în Kiev, pe 16 ianuarie 2026. FOTO: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obține asigurarea unei pauze de o săptămână în atacurile rusești asupra rețelei energetice a Ucrainei, pe fondul valului de frig din zilele următoare, după anunțul liderului american Donald Trump, scriu Reuters și AFP.

Zelenski i-a mulțumit președintelui american, care a afirmat mai devreme că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de acord să oprească atacurile pe durata perioadei de îngheț.

„Echipele noastre au discutat acest lucru în Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat în limba engleză pe platforma de socializare X.

„Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale în direcția încheierii războiului”, a adăugat el, în mesaj.

Mesajul integral al lui Zelenski:

„O declarație importantă a președintelui american cu privire la posibilitatea asigurării securității pentru Kiev și alte orașe ucrainene în această perioadă de iarnă extremă. Alimentarea cu energie electrică este fundamentală pentru viață. Apreciem eforturile partenerilor noștri de a ne ajuta să protejăm viețile. Mulțumim, domnule președinte Trump! Echipele noastre au discutat acest aspect în Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare. Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale în direcția încheierii războiului.”

An important statement by @POTUS about the possibility of providing security for Kyiv and other Ukrainian cities during this extreme winter period. Power supply is a foundation of life. We value the efforts of our partners to help us protect lives. Thank you, President Trump! Our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2026

Vorbind imediat după aceea, în discursul său video de seară adresat națiunii, Zelenski și-a exprimat mulțumirile față de Washington pentru inițiativă, pe care a descris-o drept o oprire a atacurilor rusești asupra țintelor energetice din Ucraine.

„Mulțumim părții americane pentru eforturile depuse în vederea asigurării încetării atacurilor asupra obiectivelor energetice în acest moment și să sperăm că America va reuși să facă acest lucru”, a afirmat președintele ucrainean.

„Vom vedea care este situația reală a facilităților noastre energetice și a orașelor noastre în zilele și nopțile următoare”, a adăugat Zelenski.

Potrivit Centrului hidrometeorologic ucrainean, în perioada 1-3 februarie în Ucraina, „se așteaptă o vreme foarte rece: temperaturile nocturne sunt așteptate să scadă între minus 20 și minus 27 de grade Celsius iar, în unele zone, până la minus 30 de grade Celsius”.

Aproape jumătate din capitala Kiev este lipsită, pe alocuri, de lumină, încălzire și apă, în timp ce marile orașe Harkov (nord-est), Odesa (sud) și Dnipro (centru) sunt, de asemenea, afectate.

Zelenski a avertizase miercuri seară, în discursul său video, cu privire la noi atacuri rusești asupra facilităților energetice din Ucraina.

Rețeaua energetică ucraineană a fost grav afectată în ultimele luni de o serie de atacuri masive ale Rusiei care au avariat centrale și transformatoare electrice, precum și sectorul gazelor naturale din țară.

Anunțul lui Trump

Președintele american a anunțat în mod neașteptat, anterior în cursul zilei de joi, că Vladimir Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat multe clădiri din Ucraina fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Trump.

El a precizat, în timpul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, de la Casa Albă, că a făcut această solicitare din cauza frigului „excepțional” din Ucraina.

„Mulți oameni au spus: «Nu irosi apelul (telefonic cu Putin, n.r.), nu vei obține asta». Și el (Putin, n.r.) a făcut-o”, a adăugat Trump.

„Este excepțional. Nu este doar frig, este un frig excepțional. Un frig record și acolo, și ei au același lucru, este o mare acumulare de vreme rea”, a mai spus Trump, comparând gerul din Ucraina cu actualul valul de frig din Washington.

„Și suntem foarte fericiți că (rușii, n.r.) au făcut-o, pentru că, pe lângă toate celelalte, ucrainenii nu au nevoie de rachete care să le lovească orașele și localitățile”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump a mai spus joi că s-au înregistrat „multe progrese” în negocierile mediate de SUA între Kiev și Moscova, menite să capăt invaziei ruse din Ucraina după patru ani de lupte grele.