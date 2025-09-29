VIDEOREPORTAJ „Îmi pare rău că acești băieți nu înțeleg că, gata, comunismul în Moldova nu mai există”. Mesajul unui localnic din Chișinău către protestatarii lui Dodon

Un protest de jumătate de oră, la care au venit câteva sute de persoane, a avut loc în această după-amiază în centrul Chișinăului, organizat de Igor Dodon, liderul socialiștilor, care au pierdut alegerile din 28 septembrie. Protestatarii au avut însă parte și de contestatari, care le-au transmis că vremea comuniștilor și a Rusiei pur și simplu a trecut.

O echipă HotNews a fost la protestul din fața Parlamentului și a încercat să vorbească atât cu protestatarii, cât și cu contestatarii acestora.

„Noi suntem moldoveni, nu români”, ne răspunde una dintre femeile din grup, după ce spunem că suntem jurnaliști din România, apoi se îndepărtează furioasă.

Nu e singura protestatară care refuză să vorbească cu echipa HotNews. Cei mai mulți se întorc pur și simplu cu spatele când văd camera video și microfonul. Altcineva ne vorbește doar în rusă și ne explică că nu știe română. Iar o femeie invocă faptul că dacă apare la televizor o să primească amendă. „A primit cineva amendă doar pentru că a fost filmată?”, o întrebăm. „Da, eu”, răspunde femeia, dar nu ne dă mai multe detalii.

Suntem la protestul din fața Parlamentului, din Chișinău, organizat de așa-numitul Bloc „Patriotic”, format în jurul socialiștilor conduși de Igor Dodon. Câteva sute de oameni au răspuns chemării liderilor opoziției după ce PAS a repurtat o victorie copleșitoare în alegerile parlamentare din 28 septembrie: peste 50% din voturi, adică dublu față de alianța din care fac parte socialiștii și comuniștii din Republica Moldova.

Igor Dodon susține în fața protestatarilor că PAS ar fi obținut doar 44% din voturile de pe teritoriul țării și că diaspora este cea care a făcut diferența. Mai spune că partidul de guvernare a folosit ura pentru a câștiga alegerile.

„Am depus din partea Blocului Patriotic zeci de contestări în decursul zilei de ieri. Și alte partide de opoziție au depus. Ele urmează să fie analizate zilele viitoare de CEC. În funcție de decizia CEC-ului, aprobare sau neaprobare, vom merge pe cale legală mai departe”, a susținut Dodon la protestul pe care l-a convocat.

O diversiune care enervează mulțimea

Protest organizat de Dodon, după ce a pierdut alegerile. FOTO: Adi Iacob / HotNews

La un moment dat, cineva de pe stradă strigă puternic „Slava Ukraini!”, iar apoi mulțimea începe să huiduie și să strige în replică: „Moldova, Moldova”. În mod evident, este vorba despre o provocare, care, din păcate, își atinge scopul, chiar dacă forțele de ordine l-au băgat repede în dubă pe agitator. Protestatarii se enervează, deși veniseră acolo să-și asculte liderii și să-și manifeste nemulțumirea că PAS a câștigat alegerile.

„Ce treabă avem noi cu Ucraina? Sunt ruși și unii și alții, se ucid între ei, nu ne interesează pe noi ce fac ei acolo”, strigă nervoasă una dintre femeile de la protest.

De altfel, primul lucru pe care poți să-l observi este proporția covârșitoare de femei, comparativ cu bărbații. Apoi este foarte greu să porți o discuție cu cei mai mulți dintre susținătorii socialiștilor prezenți la miting. Fie refuză să vorbească, fie sunt prea furioși pentru a purta un dialog.

O femeie din mulțime spune că Maia Sandu a cumpărat voturi cu 500 euro bucata, dar când i se cer detalii răspunde că nu vrea să le dea. O doamnă mai în vârstă le spune mai multor jurnaliști că ar trebui să existe regula ca guvernanții să fie puși să dea înapoi salariile încasate în cei patru ani de mandat, dacă nu au făcut ceea ce au promis. Este, probabil, una dintre puținele afirmații care au cât de cât sens dintre cele pe care le-am auzit acolo.

Oameni supărați

Protest organizat de Igor Dodon după ce a pierdut alegerile. FOTO: Adi Iacob / HotNews

Este un spectacol trist să vezi atât de mulți oameni simpli și supărați veniți cine știe de unde pentru un miting fără niciun fel de succes.

„Ar fi venit mai mulți, dar nu au fost lăsați, au fost opriți pe drum”, spune de pe scările Parlamentului, înconjurat de jurnaliști, Igor Dodon, fără a da niciun exemplu concret. Doar vorbele unui lider politic aflat în cădere liberă.

Sondajele nu au arătat nici pe departe scorul atât de slab pe care l-au obținut socialiștii în aceste alegeri. În această cheie trebuie interpretat și mitingul improvizat din centrul Chișinăului, care nu a durat mai mult de jumătate de oră. A fost un semnal disperat: „încă existăm, deși nu știm foarte bine ce avem de făcut mai departe”.

„Gata, comunismul în Moldova nu mai există”

Dumitru (70 ani) a venit să trolleze protestul organizat de Dodon în Chișinău, după pierderea alegerilor. FOTO: Adi Iacob

„Dacă acești comuniști, socialiști, Blocul „Patriotic” ar face un protest fără nicio copeică, atunci s-ar aduna maxim 20-30 de oameni”, ne spune Dumitru (70 de ani), care a venit la protest și a privit de pe margine, ușor amuzat de ce se întâmplă. Îl întrebăm de unde atâția bani să plătești protestatarii.

„Baieți, Rusia duhnește a mizerie, dar are bani pentru destabilizare. Rusia poate să sacrifice un milion de oameni, să moară de foame, în schimb, să facă câteva proteste în Georgia, Osetia, Moldova, are bani.

Îmi pare rău că acești băieți, pur și simplu, nu înțeleg că a început sfârșitul lor. Gata, comunismul în Moldova nu mai există, și ne spălăm de Rusia pe veci, fiindcă ei, pe pământurile astea, din 1812, în afară de hoție, minciuni, beție, crime și corupție, nimic nu au adus”, încheie Dumitru.