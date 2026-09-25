Viggo Tailoring face echipă cu FRF, devenind Partener Oficial de Tailoring al Echipei Naționale de Fotbal

Povestea dintre FRF și Viggo Tailoring a început în primăvara anului 2016, înainte de participarea României la Campionatul European din Franța, când jucătorii echipei naționale au purtat costume realizate la comandă, de tip made to measure. Parteneriatul solid s-a extins ulterior și la nivelul reprezentativelor de tineret (U21) și futsal, continuând cu succes până în anul 2021.

După jumătate de deceniu, cele două branduri reiau această colaborare de succes, ghidate de aceleași valori comune: eleganță, atenție la detalii, rigoare, pasiune și mândria de a reprezenta România la cel mai înalt nivel.

Eleganță și confort pentru tricolori

În cadrul noului contract de parteneriat, Viggo Tailoring va crea garderoba elegantă oficială, adaptată cerințelor și stilului dinamic al fotbalului modern. Fiecare piesă vestimentară va fi confecționată din țesături premium de la producători consacrați, oferind un echilibru perfect între tradiţia sartorială, lejeritate și libertate de mișcare pentru deplasările şi evenimentele oficiale ale naționalei.

„Ne bucurăm să reluăm colaborarea cu un brand românesc de renume, care a demonstrat de-a lungul timpului că înțelege perfect nevoile unei echipe naționale. Eleganța și imaginea impecabilă în afara terenului sunt repere esențiale pentru reprezentativa României, iar parteneriatul cu Viggo Tailoring ne garantează acest lucru”, a declarat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.

„Revenirea alături de echipa națională de fotbal este un moment de mândrie pentru întreaga echipă Viggo Tailoring. Un rezultat bun în sport, la fel ca o imagine impecabil construită, ascunde mult efort și atenție la detalii. Jucătorii Echipei Naționale sunt priviți ca modele de tinerele generații, iar pentru Viggo Tailoring, ca partener oficial de tailoring, este important să susțină aceste repere prin eleganță. Când reprezinți România și porți așteptările celor care te privesc, stilul devine parte din joc.” a spus Ionuț Marin, CEO Viggo.

Prin acest parteneriat, Federația Română de Fotbal își reafirmă angajamentul de a promova performanța și partenerii români de top, asigurându-se că tricolorii vor afișa o imagine impecabilă la fiecare apariție oficială.

DESPRE VIGGO TAILORING

Viggo Tailoring este un brand de modă masculină, recunoscut pentru calitate high-end și exclusivitate. Brandul urmează să marcheze un deceniu pe piața de tailoring din România, moment aniversar ce va fi celebrat în octombrie în prezența legendarului Alessandro Del Piero în Bucureşti.

Experiența de shopping premium este susţinută de consilierea de stil profesionistă și sesiuni one-to-one, disponibile în locații exclusiviste precum Băneasa Shopping City sau flagship store-ul din Piața Romană, fosta reședință a pictorului Gheorghe Petrașcu.

Conceptul inovator reunește două direcții sub același acoperiș: linii fashion Ready to Wear și tailoring clasic prin croitoria la comandă. Fiecare detaliu realizat manual în serviciul Bespoke poartă amprenta tradiției artei sartoriale și a măiestriei croitorilor Viggo Tailoring.

Brand Ambassador în România pentru Loro Piana Fabrics, Viggo oferă, de aproape 10 ani, în exclusivitate pe piața de tailoring locală, acces la întreaga gamă de țesături a casei. Gama completă de servicii made-to-measure și bespoke include personalizarea pieselor vestimentare realizate din țesături de lux de la cele mai mari case internaționale, precum Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Piacenza, Solbiati, Fratelli Tallia di Delfino, Vitale Barberis Canonico, Dormeuil și Scabal.

Serviciul Made to Measure s-a extins la nivel mondial, devenind alegerea unor personalități precum Pierce Brosnan, Robert Downey Jr., David Bisbal, Kevin Hart, Diego Boneta și Wilmer Valderrama, printre numeroase alte nume internaționale.

Articol susținut de Viggo Tailoring