Viitorul ospitalității este definit la TopHotel Conference!

Investițiile prudente, eficiența operațională și adaptarea la noile comportamente de consum devin priorități pentru industria hotelieră, într-un moment în care piața trece printr-o transformare accelerată. În acest context, TopHotel Conference 2026 vine pe 26-27 mai la Hotel JW Marriott din București, cu o ediție concentrată pe strategiile care pot susține dezvoltarea pe termen lung.

Timp de două zile, evenimentul va reuni investitori, operatori hotelieri, dezvoltatori, consultanți și furnizori de soluții pentru discuții despre direcția în care se îndreaptă sectorul ospitalității. Ediția urmărește modul în care companiile pot construi afaceri mai stabile, mai eficiente și mai bine pregătite pentru schimbările următorului deceniu.

Agenda conferinței este structurată în jurul celor mai importante provocări și oportunități din industrie: dezvoltare hotelieră, investiții, mixed-use, digitalizare, revenue management, experiența clienților și eficientizarea operațională.

Prima zi, desfășurată sub conceptul „Invest Today to Secure your Business for 2030”, va analiza perspectivele investiționale și modelele de dezvoltare care pot genera valoare într-o piață tot mai competitivă. Speakerii vor aborda subiecte legate de extinderea brandurilor internaționale, noile concepte hoteliere și impactul transformărilor economice asupra pieței locale și regionale.

În seara de 26 mai va avea loc TopHotel Awards Ceremony, gala care premiază proiectele, hotelurile și profesioniștii care au contribuit la evoluția industriei ospitalității în ultimul an.

Cea de-a doua zi a conferinței, „Operate Smart Today for a Profitable 2030”, va pune accent pe performanța operațională și pe soluțiile prin care hotelurile își pot optimiza activitatea într-un mediu aflat în continuă schimbare.

Printre vorbitorii ediției se numără reprezentanți ai unor companii și organizații internaționale importante, precum Hotrec, Oracle, Accor, STR, Radisson Hotel Group, Marriott International, Hilton, Wyndham Hotels & Resorts, Banyan Group, Booking.com și One United Properties.

TopHotel 2026 este un eveniment organizat de Evensys, în parteneriat cu Epta Daas, Technogym, Atelier Rebul, Radisson Hotel Group, One United Properties, Marriott International, ACCOR, Hilton, Apex Alliance, Philips, MultiSoft, Diversey, Bitsoft, Nespresso, Expressoft, Standard Textile, Wyndham, Nazzuro Aqua, Bolt for Business, Shiji și Upventa.

Despre Evensys

Cu 20 de ani de experiență în dezvoltarea de conferințe și seminarii proprii, Evensys (www.evensys.ro) organizează în acest moment o paleta largă de evenimente, ce tratează tematici actuale, relevante atât pentru industria de business locală, cât și pentru cea din Europa Centrală și de Est. Astfel, Evensys dezvoltă conferințe și seminarii proprii, ce acoperă 6 arii de expertiză: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, Human Resources, Real Estate și Retail.

