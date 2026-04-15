Viitorul premier maghiar, Péter Magyar, primește un mesaj din Rusia: „Suntem gata să-i dovedim eficacitatea proiectului. Am auzit că l-a criticat”

Compania rusă de stat de energie nucleară, Rosatom, a anunțat prin vocea directorului său general, Alexey Likhachev, că este pregătită să susțină eficiența proiectului Paks II, dar și justificarea prețului în fața viitorului premier maghiar, Péter Magyar, scrie site-ul Hirado.hu.

„Auzim că există interes pentru proiectul nostru, deoarece președintele partidului câștigător (Péter Magyar) a menționat numele proiectului nostru de mai multe ori, printre altele pe un ton oarecum critic, de exemplu în ceea ce privește prețul”, a spus Likhachev, într-o conferință de presă la Cairo, marți.

Potrivit sursei citate, în baza unui acord bilateral semnat în 2014 între Ungaria și Rusia, în valoare de 12,5 miliarde de euro, Rosatom va construi două noi reactoare, fiecare cu o capacitate de 1,2 gigawați, în Paks, oraș din sudul Ungariei, aflat la circa 250 de km de Arad. Se preconizează că unitățile vor fi finalizate până în 2030-2031.

Potrivit șefului companiei ruse, proiectul ar urma să asigure peste 70% din aprovizionarea cu energie a Ungariei va fi asigurată stabil din energia nucleară, ceea ce va asigura nu doar propria aprovizionare cu energie a țării, ci și oportunitatea de a exporta energie electrică în Europa, ceea ce va asigura independența și competitivitatea statului maghiar. Potrivit directorului general, deciziile privind centrala nucleară Paks II, inclusiv cele legate de preț, au fost luate public, în cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

„Vom răspunde la orice întrebare (despre Paks II), inclusiv în ceea ce privește prețul”, a subliniat el. „Bineînțeles, trebuie să trecem examenul, în sensul bun al cuvântului. Examenul eficacității proiectului, al solidității prețului său și al altor parametri. Suntem pe deplin pregătiți pentru acest examen”, a spus el.