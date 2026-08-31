Viitură violentă în Marele Canion. Un mort și turiști dispăruți

Cel puțin o persoană și-a pierdut viața și alte 15 sunt date dispărute după ce o viitură fulgerătoare s-a produs în Marele Canion, un obiectiv turistic foarte popular din Statele Unite, relatează AP și France 24.

Debitul pârâului Bright Angel, care traversează canionul și se varsă în fluviul Colorado, a crescut rapid, după ploi torențiale înregistrate sâmbătă la prânz, forțând evacuarea cu elicopterul a peste 60 de excursioniști, potrivit autorităților din Arizona.

Viitura a distrus și singura conductă de apă, aflată în proces de modernizare, care deservește turiștii și locuitorii, a anunțat duminică Serviciul Parcurilor Naționale.

Hikers and campers scrambled for cover as a storm triggered heavy rain and flash flooding in the Bright Angel Canyon and Phantom Ranch regions of Grand Canyon National Park in Arizona. The storm caused significant damage to nearby footbridges and trails, according to the National… pic.twitter.com/NRNmfdmmC1 — CBS News (@CBSNews) August 30, 2026

Conform sursei citate, trupul unui bărbat în vârstă de 46 de ani a fost recuperat duminică seara lângă Crystal Rapids, un sector cu ape repezi și periculoase situat pe fluviul Colorado.

Circa 15 persoane sunt dispărute sau nu au fost găsite, a mai precizat Serviciul Parcurilor Naționale. Inițial, anunțase că 20 de oameni sunt de negăsit.

At least 20 people unaccounted for after flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona – officials pic.twitter.com/he0VNiRsLd — BNO News (@BNONews) August 30, 2026

Forţa apelor a smuls poduri, stânci, structuri metalice şi bușteni, care au ajuns în fluvial Colorado. Aspectul locului a fost complet schimbat, întrucât albia cursului de apă pare să se fi lărgit, potrivit agenţiei de presă americane AP.

Vizitarea Marelui Canion poate fi deosebit de periculoasă vara din cauza riscului de inundații fulgerătoare care însoțesc musonul sau sezonul ploios. Zilele senine pot face rapid loc furtunilor și ploilor torențiale, mai notează AP.