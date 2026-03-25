Viktor Orban amenință din nou Ucraina: „Oprim treptat livrările de gaze”

Șeful guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, a anunțat miercuri că Ungaria va înceta treptat să mai trimită gaze naturale Ucrainei până la reluarea fluxurilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, potrivit Reuters.

Ungaria și Slovacia, ai căror lideri au făcut notă discordantă în UE prin menținerea relațiilor cu Rusia, pun pe seama Kievului problemele de la secțiunea ucraineană a conductei Drujba, care le alimenta rafinăriile cu țiței rusesc. Kievul susține că oleoductul a fost avariat de un atac rusesc cu drone în finalul lunii ianuarie și că o repară cât repede poate.

„Oprim treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom depozita în Ungaria gazele care ne rămân”, a declarat Viktor Orban, miercuri, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Reacția Kievului

Conform datelor de pe site-ul operatorului ungar FGSZ, transporturile de gaze către Ucraina funcționau miercuri dimineață.

„Până în prezent, acest import nu a fost oprit”, le-a declarat jurnaliștilor și Heorhii Tykhy, purtător de cuvânt în Ministerul ucrainean de externe.

„Dacă prim-ministrul Orban decide totuși să îl oprească, credem că singura consecință va fi privarea economiei ungare și a maghiarilor de peste 1 miliard de dolari, pe care Ungaria i-a primit, de exemplu, anul trecut”, a adăugat Tykhy.

Ucraina urma să primească miercuri 8,3 milioane de metri cubi de gaze din Ungaria, același volum ca marți, potrivit datelor de la operatorul sistemului de transport al gazelor din Ucraina.

Miercuri, Ucraina intenționa să importe în total 25 de milioane de metri cubi de gaze din Europa de Est.

Pentru luna martie, Ucraina a contractat 180 milioane de metri cubi de gaze din Ungaria, într-o ușoară scădere față de volumul din februarie, a declarat o sursă din industrie pentru Reuters.

Ungaria blochează în continuare împrumutul UE pentru Ucraina

Viktor Orban, care se pregătește pentru alegerile parlamentare naționale din 12 aprilie, nu s-a lăsat convins de ceilalți lideri din UE, săptămâna trecută, pentru a da undă verde unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro în sprijinul Ucrainei.

În trecut, liderul ungar semnalase că țara sa ar putea reduce și exporturile de energie electrică destinate Ucrainei dacă nu vor fi reluate fluxurile de petrol rusesc prin Drujba.

Săptămâna trecută, experți UE s-au deplasat în Ucraina pentru a evalua starea oleoductului, după ce Kievul a declarat că a acceptat o ofertă a UE de asistență tehnică și finanțare pentru restabilirea fluxurilor de petrol.

În același timp, însă, Ucraina a indicat că o reluare a livrărilor de țiței către Ungaria și Slovacia este la săptămâni distanță.