Viktor Orban anunță că a obținut de la Donald Trump o scutire de la sancțiunile petroliere: „Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici”

Viktor Orban a transmis luni că a rezolvat „cea mai importantă negociere a anului” și a obținut scutirea de la sancțiunile americane asupra importurilor de petrol rusesc, potrivit unui postări pe Facebook. Anunțul liderului maghiar vine după ce el a fost primit vineri la Casa Albă de Donald Trump.

„Atât timp cât el este președinte acolo și eu sunt prim-ministru aici, nu vor exista sancțiuni”, a transmis Viktor Orban pe Facebook, citat de Agerpres.

Dacă Viktor Orban a spus luni că scutirea este pe termen nederterminat, la finalul întrevederii de vineri dintre Orban și Trump, un reprezentant al Casei Albe a anunțat că Washingtonul a acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane menite să împiedice importurile de petrol și gaze rusești.

Mesajul postat luni pe Facebook de Viktor Orban este unul care vizează publicul intern întrucât în Ungaria au loc alegeri parlamentare în aprilie, iar în sondaje formațiunea lui Viktor Orban, Fidesz, este devansată de Tisza – condusă de Peter Magyar.

Efectele sancțiunilor asupra Budapestei

„Un adevărat dezastru”, a calificat Viktor Orban efectele pe care le-ar fi avut asupra Ungariei sancțiunile privind importurile de petrol din Rusia, anunțate de administrația americană la final de octombrie.

Intrarea în vigoare a sancțiunilor americane asupra surselor de energie rusești ar fi cauzat o creștere de două până la trei ori a costurilor utilităților și o creștere de 1.000 de forinți (2,5 euro) a prețurilor la benzină pe litru în Ungaria până la Crăciun.

„Am reușit să evităm acest pericol. Astfel, familiile maghiare pot avea Crăciunul pe care și-l doreau”, a mai spus luni prim-ministrul Ungariei.

Dependența Ungariei de Rusia

Ungaria și-a menținut dependența de gazul și petrolul rusești chiar și după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022, ceea ce i-a atras critici dure din partea mai multor țări din Uniunea Europeană și NATO. Datele Fondului Monetar Internațional (FMI) arată că în 2024 Ungaria a importat din Rusia 74% din necesarul său de gaz și 86% din nevoile de petrol.

După întrevederea de vineri, Viktor Orban a anunțat că Ungaria s-a angajat să cumpere gaz natural lichefiat (GNL) american în baza unor contracte în valoare totală de aproximativ 600 de milioane de dolari.