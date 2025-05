Viktor Orban anunţă că guvernul său va ajuta la reconstrucţia Salinei Praid din Harghita, afectată de inundaţii: „Ţinutul Secuiesc poate conta pe noi!”

Debitul pârâului Corund, care curge în apropierea salinei Praid, din judeţul Harghita, a crescut de peste o sută de ori în ultimele zile, comparativ cu debitul normal, iar orice activitate în zona salinei a fost sistată, pentru că există riscul de pierderi de vieţi omeneşti, a anunțat prefectul judeţului, Petres Sandor. Iar premierul ungar Viktor Orban a anunţat că Guvernul de la Budapesta va ajuta la reconstrucţia salinei afectate.

Premierul maghiar Viktor Orban a anunţat, miercuri după-amiază, pe pagina sa de Facebook, că a vorbti cu liderul UDMR Kelemen Hunor despre situaţia de la Praid şi că l-a asigurat pe acesta că guvernul ţării sale va ajuta la reconstrucţie.

„Am vorbit la telefon cu Hunor Kelemen despre situaţia dramatică din Praid. L-am asigurat că Guvernul maghiar va oferi toată asistenţa financiară şi practică pentru a evalua pagubele şi pentru a ajuta la reconstrucţie. Ţinutul Secuiesc poate conta pe noi!”, a afirmat Viktor Orban pe Facebook.

Situație critică la Salina Praid în urma ploilor

Personalul și utilajele care se aflau în Salina Praid au fost evacuate, după ce situația s-a agravat, în urma ploilor torențiale, care au dus la creșterea nivelului pârâului Corund.

Acum, salina a rămas aproape fără apărare în fața naturii. Zona este monitorizată constant, însă o evaluare a situației va fi făcută după ce se vor opri ploile. Prefectul județului Harghita a spus, pentru HotNews, că nu există riscul „să se rupă tot acum”. Închiderea salinei, însă, îi afectează pe oameni, căci „întreaga comună și localitățile din jur sunt legate de destinul salinei”.

„Este atât de grav afectată încât orice deplasare cu utilaje ar însemna periclitare a vieții omului și nu ne putem permite acest lucru. Trebuie să așteptăm, din păcate, revenirea debitului de apă la normal pentru a putea evalua ce lucrări se pot executa la suprafață”, a spus prefectul Harghitei, Petres Sandor, pentru HotNews, miercuri, la o zi după ce toate utilajele au fost retrase.

Problemele la Salina Praid au început la începutul lunii mai, iar în ultimele zile s-au agravat. De marți, apa a început să intre în salină, iar prefectul a declarat că a fost „pierdută lupta cu natura”.

Petres Sándor a explicat pentru agenția News.ro că autorităţile din Harghita au pregătit un contract pentru o lucrare de investiţie care va consta în refacerea albiei pârâului Corund, lucrare pentru care a fost eliberată în regim de urgenţă autorizaţia de construire.

Această lucrare ar trebui să pună în siguranţă nu doar zona salinei, ci şi aproximativ 1,7 kilometri ai pârâului, în zona muntelui de sare.

Județul, aflat sub cod portocaliu de ploi

Prognoza meteo pentru zilele următoare nu este una optimistă. Județul Harghita se află până joi, 29 mai, sub cod portocaliu de ploi torențiale. De asemenea, au fost emise mai multe coduri hidrologice, inclusiv un cod roşu, fiind prevăzute, până în data de 29 mai, scurgeri de pe versanţi, viituri şi depăşirea cotelor de apărare pe râurile Trotuş, Olt, Homorod şi Târnave.

„Până la sfârșitul săptămânii se tot preconizează ploi. Cu cât va crește sau dacă va mai crește debitul sau în ce ritm o să scadă până la normal, nu am cum să vă prezic. Deocamdată apa se infiltrează în mod continuu”, a mai spus prefectul județului Harghita, pentru HotNews.

El a explicat și că, după retragerea apelor, alături de autoritățile locale și Compania Națională a Sării SALROM, va fi reevaluată situația.

„Din 5 mai, am tot efectuat lucrări cu foarte mulți oameni, de la Apele Române, de la ISU, pentru crearea și amenajarea unor canale care să degreveze albia distrusă. Am avut față de 0,5 metri cubi pe secundă sau sub cât e debitul normal, la un moment dat, ieri, peste 60 de metri cubi pe secundă”, a explicat el. Adică un debit de 120 de ori mai mare decât în mod normal.

„Ne concentrăm pe ce putem să facem ca intervenții imediate și respectiv, lucrări de investiții pentru punerea în siguranță pe termen”, a explicat el. Salina Praid a fost inundată și anul trecut, când a fost închisă temporar.

Care este scenariul negru

Prefectul susține că „nu există un pericol iminent, după opinia specialiștilor” de o surpare a salinei Praid.

Prefectul a dat și un mesaj către locuitorii din Praid, în contextul în care „în mod direct sau indirect, întreaga comună și localitățile din jur sunt legate de destinul salinei”.

„Va fi foarte important să le oferim oamenilor o perspectivă, pentru că acum este din păcate un sentiment de sfârșitul lumii. Deci o să fie foarte important să putem oferi o perspectivă și chiar să facem tot posibilul ca și activitate turistică și cea de exploatare să poată să fie reluată într-un viitor oarecare”, a încheiat el.

„Dacă s-ar inunda tot și nu se va mai scoate și apa, o să dizolve până la saturare sare și ce ar însemna asta și în ce perioadă ar putea să afecteze pilonii, pereții… Deci într-un scenariu negru, în ceva ani am putea avea probleme, dar nicidecum așa cum se prezintă acum că se rupe tot”, a spus el.

A fost creată o celulă de criză

În urma agravării situației, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Bíró Barna-Botond, a anunţat, miercuri, crearea unei celule de criză pentru reducerea impactului situaţiei de la Praid asupra comunităţii, a turismului local şi regional.

Potrivit unui comunicat al CJ Harghita, citat de Agerpres, situația din zonă „impune acţiuni ferme şi coordonate pe două direcţii, tehnică şi turistică”.

„Prima direcţie ţine de responsabilitatea şi competenţa Societăţii Naţionale a Sării, Salrom SA şi a Administraţiei Naţionale ‘Apele Române’, pentru analizarea măsurilor ce se impun, astfel încât autorităţile locale şi instituţiile naţionale implicate să poată acţiona prompt şi eficient. Obiectivul imediat este reluarea activităţii de exploatare a sării în condiţii optime şi redeschiderea în condiţii de siguranţă a Salinei Praid pentru turişti”, scrie în comunicatul autorităților.

A doua direcție este cea legată de turism. „Este vital să prevenim o posibilă situaţie în care turiştii să-şi anuleze rezervările sau să evite complet Ţinutul Sării, comuna Praid şi chiar întreaga zonă a judeţului Harghita”, mai transmite președintele CJ Harghita, Biro Barna-Botond.