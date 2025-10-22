Viktor Orban anunță că pregătirile pentru summitul Trump-Putin de la Budapesta sunt în plină desfășurare

Pregătirile pentru întâlnirea la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în curs de desfășurare, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost amânat, informează Reuters.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost amânată, potrivit unui oficial de la Casa Albă, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistițiu imediat în Ucraina a pus frână încercărilor de negocieri.

„(Ministrul ungar de Externe, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.

Trump anunțase săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

Trump a declarat marți că nu dorește o „întâlnire irosită”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom anunța în următoarele două zile”.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, urma să se întâlnească în câteva zile cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, înainte de summitul celor doi lideri.

Însă o convorbire între Rubio și Lavrov, care a avut loc luni, s-a încheiat fără niciun acord privind o întâlnire sau progrese pentru un summit între Trump și Putin, potrivit Axios.

Kremlinul și Ministerul rus de Externe au minimalizat marți perspectiva unui summit al liderilor sau chiar a unei întâlniri între Rubio și Lavrov, subliniind că sunt necesare mai multe pregătiri.

Șeful NATO, Mark Rutte, se află într-o vizită miercuri în Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump, potrivit unui anunț făcute de Alianță, potrivit ABC News. Un oficial de la Casa Albă a confirmat întâlnirea.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NATO, Rutte și Trump vor discuta despre războiul din Ucraina, înainte de o întrunire a Coaliției de Voință, ce va avea loc vineri, la Londra, la o săptămână după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Trump la Casa Albă.