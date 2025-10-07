Viktor Orban, atac la adresa lui Zelenski: „Nicio țară nu a intrat vreodată în UE prin șantaj”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” împotriva Ungariei pentru a promova candidatura Ucrainei la UE, a acuzat premierul ungar Viktor Orban, transmite Kyiv Independent.

Retorica din ce în ce mai dură a lui Orban la adresa Ucrainei se aliniază cu mesajul său anti-UE și naționalist înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria din 2026, notează sursa citată.

„(Zelenski) își folosește din nou tactica obișnuită de șantaj moral pentru a împinge țările să sprijine eforturile sale de război”, a scris Orban luni seară, pe contul său de X.

„Ungaria nu are nicio obligație morală de a sprijini aderarea Ucrainei la UE”, a mai spus acesta.

„Nicio țară nu a intrat vreodată prin șantaj în UE și nici de data aceasta nu se va întâmpla. Tratatul UE nu lasă loc de ambiguitate: aderarea este decisă de statele membre, în unanimitate”, a avertizat Orban.

Ucraina a depus cererea aderare la UE la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia în februarie 2022 și a obținut statutul de candidat câteva luni mai târziu.

În calitate de membru al UE, Ungaria are drept de veto asupra oricărui progres viitor în procesul de aderare a Ucrainei. Orban a menținut legături strânse cu Kremlinul, a blocat sau a întârziat în repetate rânduri asistența militară acordată Ucrainei și a repetat discursul Kremlinului. Guvernul său a fost acuzat că a slăbit instituțiile democratice și s-a aliniat Moscovei.



