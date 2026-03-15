Viktor Orban, discurs anti-Bruxelles la un miting electoral: „Vor să ia și banii copiilor și nepoților noștri”

Premierul ungar Viktor Orban a promis că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită” cât timp va fi prim-ministru, într-un discurs rostit duminică în Piaţa Kossuth Lajos (a parlamentului) din Budapesta, marcând aniversarea revoluţiei şi războiului de independenţă din 1848-1849, relatează MTI, preluată de Agerpres.

Potrivit lui Orban, „birocraţii de la Bruxelles şi profitorii de război de la Kiev” „şantajează, ameninţă şi intimidează” Ungaria, Bruxelles-ul blocând fondurile Ungariei, în timp ce Ucraina îi blochează petrolul, pe motiv că vor o schimbare de guvern în Ungaria, întrucât cel actual „nu va preda cheile de la casa de bani”.

„Banii noştri nu sunt suficienţi pentru ei: vor să ia şi banii copiilor şi nepoţilor noştri. Sub pretextul Ucrainei, vor să vă reducă la sclavi ai datoriilor pentru generaţiile viitoare”, a insistat el.

Premierul ungar a notat în acelaşi context că „este timpul ca atât Kievul, cât şi Bruxelles-ul să înţeleagă că fiii noştri nu vor muri pentru Ucraina, ci vor trăi pentru Ungaria”, explicând că, „în război, nu contează cine eşti, cât de departe ai ajuns, la ce eşti bun, ce vrei să faci în viaţă; tot ce contează este dacă ţii mitraliera corect, cum poţi fugi după sau de inamic – tot ce contează este câţi oameni ai ucis sau câte gloanţe ai încasat”.

„Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru copiii noştri. Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru mamele copiilor noştri – ca ele să îşi îngroape fiii într-o ţară străină, sub steaguri străine”, a conchis Orban.

Discursul său a venit în urma unui „Marş al Păcii” organizat de susţinători ai guvernului mai devreme în cursul zilei. Zeci de mii de participanţi veniţi din toată ţara au mărşăluit de la Podul Margareta până la Piaţa Kossuth sub sloganul „Nu vom deveni o colonie ucraineană”.

Mitingul a avut loc înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie, iar mai târziu duminică şi liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, anunţase o manifestaţie rivală.