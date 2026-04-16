Modul în care Viktor Orban spune adio scenei politice europene. O tradiție de la Bruxelles nu va mai fi respectată

Tradiția de la Bruxelles prevede ca liderii care își încheie mandatul să primească mulțumiri din partea colegilor și un cadou de rămas-bun atunci când participă la ultimul lor summit. Nu este însă cazul lui Viktor Orban, întrucât se așteaptă ca acesta să nu participe la reuniune.

Premierul maghiar în exercițiu, Viktor Orban, nu va participa la summitul informal al liderilor Uniunii Europene de săptămâna viitoare, potrivit unor oficiali ai UE, citați miercuri de Euronews și Politico. Reuniunea ar fi fost ultimul său summit în calitate de prim-ministru al Ungariei, ocazie cu care, de obicei, are loc o ceremonie de rămas bun.

Este de așteptat ca Orban, care a suferit o înfrângere zdrobitoare la alegerile parlamentare de duminică, să rămână în funcție până când liderul opoziției, Peter Magyar, câștigătorul detașat al scrutinului, va prelua funcția undeva în luna mai.

Oficialii familiarizați cu pregătirile au declarat că nu se mai așteaptă ca Orban să participe la reuniunea care va avea loc la Nicosia, în Cipru.

Tradiția de la Bruxelles prevede ca liderii care își încheie mandatul să primească un mesaj de rămas-bun din partea colegilor lor și un cadou simbolic atunci când participă la ultimul summit, ca gest de apreciere.

În conformitate cu regulamentul Consiliului European, Orban poate fi reprezentat la reuniune de un alt lider național.

Momentan nu este clar dacă Orban va fi reprezentat la summitul de săptămâna viitoare de către alticineva. Prim-ministrul slovac Robert Fico, un aliat ideologic al lui Viktor Orban, l-a înlocuit în trecut pe omologul său ungar, în cadrul altor reuniuni.

Până la înfrângerea lui categorică de duminică, Orban era de departe cel mai vechi membru al Consiliului European, participând la numeroase reuniuni de la preluarea mandatului său, în 2010.

O forță perturbatoare la nivelul Consiliului European

Viktor Orban a reprezentat de multă vreme o forță perturbatoare în cadrul Consiliului, folosindu-și adesea dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul UE acordat Ucrainei.

Decizia lui de a nu participa la reuniunea din Cipru înseamnă că ultimul său summit a fost cel din martie, când a fost criticat dur pentru că s-a opus prin veto împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care UE voia să îl acorde Ucrainei.

Antonio Costa, președintele Consiliului European, un lider considerat în mod general moderat, l-a criticat dur pe Viktor Orban pentru decizia lui „inacceptabilă” de a da înapoi în privința acordului la care ajunseseră cei 27 de lideri ai UE în decembrie. Pe atunci, Orban negocia cu alți lideri europeni obținerea unei derogări de la împrumutul comun.

Veto-ul ridicat de Orban a fost legat de întreruperea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba.

„Liderii au luat cuvântul pentru a condamna atitudinea lui Viktor Orban, pentru a reaminti că o înțelegere este o înțelegere și că toți liderii trebuie să-și respecte cuvântul”, a spus Costa, dând frâu liber frustrării acumulate de luni de zile față de capriciile premierului ungar. „Nimeni nu poate șantaja Consiliul European. Nimeni nu poate șantaja instituțiile Uniunii Europene”, a adăugat Costa.

Peter Magyar i-a solicitat lui Viktor Orban să-și ridice veto-ul asupra împrumutului UE pentru Ucraina înainte de a-și părăsi funcția de premier.