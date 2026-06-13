Viktor Orban, reales la șefia Fidesz cu un sprijin covârșitor al delegaților după eșecul din alegeri

Politicianul ungar ultranaționalist Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei din 2010 până în mai 2026, a fost reales sâmbătă ca președinte al partidului Fidesz, în primul congres al acestei formațiuni politice după înfrângerea clară suferită la alegerile legislative din aprilie în fața partidului conservator Tisza, transmite EFE, conform Agerpres.

Viktor Orban, în vârstă de 63 de ani, a afirmat în fața delegaților partidului reuniți la Budapesta că „niciodată” nu se va da bătut și că, deși Fidesz pentru moment nu este o formațiune politică de succes, va trebui să se refacă și să se reînnoiască în lunile următoare.

Deși la congresul Fidesz s-au auzit câteva voci critice, singurul candidat la conducerea partidului a fost Viktor Orban, care la final a primit sprijinul a 729 din cei 737 de delegați, a informat televiziunea HirTv.

La fârștiul lunii aprilie, Orban s-a oferit să demisioneze din funcția de președinte al partidului său după rezultatul dezastruos de la alegerile parlamentare, însă conducerea Fidesz a respins această propunere.