Viktor Orban se întâlnește cu Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. Despre ce vor discuta

Premierul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie. După întâlnire, va avea loc o conferință de presă publică în Biroul Oval, a anunțat joi guvernul ungar, transmit publicația maghiară Telex și Agerpres.

Pregătirile pentru întâlnire sunt în desfășurare „de multă vreme”, iar scopul vizitei lui Orban este de a obține rezultate pentru economia ungară, astfel încât „se vor lua și decizii privind acordurile în domeniul energiei, industriei militare, economiei și finanțelor”, a anunțat Gergely Gulyas, șeful cancelarului premierului.

Gulyas a spus că Orban „este liderul european care a reprezentat chestiunea păcii cel mai mult timp”, lucru pe care îl face și Trump însuși.

În acest sens, cei doi înalți oficiali vor aborda tema păcii în Ucraina, a continuat Gulyas.

În același timp, Gulyas a spus că Orban și Trump vor discuta și despre modul în care se va ajunge la întâlnirea dintre Trump și Vladimir Putin la Budapesta.

Orban și Trump sunt aliați apropiați, iar șeful guvernului ungar a fost singurul lider european care și-a declarat sprijinul pentru Trump în prima sa campanie electorală din 2016 încununată de succes.

Ungaria, unde Viktor Orban a menținut relații strânse atât cu Donald Trump, cât și cu președintele rus Vladimir Putin, depinde în continuare într-o mare măsură de petrolul și gazele rusești, în ciuda războiului din Ucraina și a sancțiunilor introduse de Occident împotriva Rusiei în acest context.