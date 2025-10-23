Viktor Orban susține că Ungaria este singura țară poate fi încheiat un acord de pace în Ucraina. „Nu ne vom trimite copiii la abator la comanda Bruxelles-ului”

Viktor Orban, discurs la o manifestație organizată la Budapesta, joi, 23 octombrie 2025, pentru comemorarea Revoluției din 1956. Credit: Robert Nemeti / AFP / Profimedia

Zeci de mii de susținători ai premierului ungar au mărșăluit la Budapesta, joi, cu ocazia comemorării Revoluției anticomuniste din 1956, pentru a-și exprima susținerea față de Viktor Orban, care se confruntă cu o provocare fără precedent în cei 15 ani de mandat din partea opoziției înaintea alegerilor de anul viitor. În oraș a avut loc și o manifestație rivală, a opozantului Peter Magyar, potrivit Reuters și AFP.

Adresându-se unui „marș al păcii”, prim-ministrul Viktor Orban, care a menținut relații apropiate atât cu președintele american, cât și cu cel rus, a declarat că Ungaria este sigura țară în care poate fi încheiat un acord de pace în Ucraina.

„Ungaria spune nu războiului!”

Premierul ungar a acuzat Bruxelles-ul că împiedică „misiunea” lui Donald Trump de a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.

„Bruxelles-ul a decis să meargă la război. Dacă Bruxelles-ul nu ar împiedica misiunea de pace a președintelui SUA, războiul ar fi fost deja încheiat”, le-a spus Viktor Orban miilor de susținători adunați în fața parlamentului.

Liderul ungar a spus că Ucraina „nu a mai fost de multă vreme o țară suverană”, reiterând că Budapesta nu vrea intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană și că între blocul comunitar și Kiev ar trebui să existe mai degrabă o relație specială.

„Cei care cred că susțin o schimbare de guvern (în Ungaria) susțin de fapt războiul, fie că își dau seama sau nu”, a adăugat premierul.

Tot joi, înainte de a participa la manifestație, Viktor Orban a scris un mesaj pe rețelele sociale: „Astăzi transmitem un mesaj lumii întregi: Ungaria spune NU războiului! Nu vom muri pentru Ucraina. Nu ne vom trimite copiii la abator la comanda Bruxelles-ului”.

Alegeri în Ungaria în 2026

Ungaria va avea alegeri parlamentare în 2026, probabil în aprilie, iar noul partid de centru-dreapta și pro-UE Tisza al lui Peter Magyar, un fost apropiat al guvernului, conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că se află la conducerea unui guvern tot mai autoritar și corupt, acuzație respinsă de guvern.

La manifestația de joi a lui Peter Magyar, supranumită „marș național”, au participat de asemenea zeci de mii de oameni, care au mărșăluit în spatele unui banner cu mesajul „schimbare de sistem”.