Viktor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina

HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban și președintele rus Vladimir Putin, la Kremlin, 5 iulie 2024. FOTO: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu Rusia.

Informațiile despre călătoria preconizată a lui Viktor Orban provin de la surse guvernamentale ungare implicate în pregătirea deplasării, conform publicației europene de investigații VSquare.

Guvernul Ungariei încă nu a confirmat vizita, Budapesta spunând că va informa publicul cu privire la programul lui Viktor Orban în timp util.

Agenda întâlnirii încă nu este cunoscută. Viktor Orban a menținut relațiile cu Vladimir Putin și după izbucnirea războiului din Ucraina, iar cei doi lideri au ținut legătura constant, întâlnindu-se personal de trei ori de la începutul invaziei pe scară largă pe care a lansat-o Moscova asupra statului vecin în februarie 2022.

Apelul lui Viktor Orban către UE

Premierul Ungariei a afirmat în mai multe rânduri că își dorește o încetare imediată a focului în Ucraina și discuții de pace pentru încheierea războiului. În weekend, el a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine eforturile americane de pace și să se angajeze în discuții directe cu Rusia.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a președintelui Statelor Unite”, a declarat Viktor Orban într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm, fără întârziere, negocieri diplomatice autonome și directe cu Rusia”, a adăugat liderul ungar.

Ungaria importă cantități mari de petrol și gaze rusești, iar în timpul unei vizite la Washington în noiembrie Viktor Orban a obținut exceptarea de la tarifele secundare care vizează cele două mari companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil.

