Vremea se schimbă: vin furtuni și vijelii. Ploile apar de azi, când se extind în toată țara

Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale țării începând de duminică, iar meteorologii spun că fenomenele extreme se vor accentua și extinde în următoarele zile. Astăzi, au fost emise și mai multe alerte meteo.

Duminică, în prima zi de Rusalii, sunt așteptate averse, pe alocuri torențiale, în special în jumătatea estică a țării, a declarat la Realitatea meteorologul de serviciu de la ANM, Mihai Timu.

„Astfel de manifestări așteptăm și astăzi, cel puțin în a doua parte a zilei, în jumătatea de est a țării, și ne referim la estul Transilvaniei, Moldova, mare parte din Muntenia, Dobrogea. În a doua parte a zilei ne așteptăm din loc în loc să apară averse, posibil și cu caracter torențial”, a declarat Timu.

În vestul și sud-vestul țării va fi vreme mai frumoasă și temperaturi mai ridicate pentru această perioadă. Cele mai mari valori termice sunt așteptate în Oltenia, unde mercurul din termometre este așteptat să urce până la 29-30 de grade Celsius.

„În toate regiunile vom avea instabilitate meteo”

Meteorologii avertizează însă că situația se va schimba începând de luni, când instabilitatea atmosferică se va extinde la nivelul întregii țări și se va intensifica până marți seara.

„De mâine și cam până marți seara, din păcate, vorbim de o extindere a fenomenelor de instabilitate și chiar o intensificare a acestora. Practic, de mâine, din a doua parte a zilei până marți seara, în toate regiunile vom avea parte de manifestări de instabilitate: furtuni, cantități de apă mai însemnate, mai ales în vest, nord-vest, centru, la deal și munte, căderi de grindină și vijelii”, a mai precizat Timu.

Atenționări de vreme rea

ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea. Meteorologii au transmis o informare meteorologică privind intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate pentru ziua de duminică, 31 mai, valabilă în intervalul orar 10-21.

Duminică vor fi intensificări temporare ale vântului îndeosebi în centrul și sud-vestul țării, cu viteze în general de 45…55 km/h, precum și în zona montană înaltă cu rafale de 60…80 km/h.

După-amiază și seara în zona Carpaților Orientali, vestul Moldovei, estul Olteniei și în Muntenia vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp.

Cod galben de furtuni

De asemenea, un cod galben de vânt puternic este valabil în trei județe, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, pe parcursul zilei de duminică, între orele 10 și 21.

Un cod galben de furtună va intra în vigoare luni, 1 iunie, de la ora 12 și va viza aproape toată țara. Atenționarea meteo va fi valabilă până a doua zi, 2 iunie, la ora 10.

Meteorologii spun că începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) și până marți dimineața (2 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și pe spații mici de 40…50 l/mp.

Cod galben de furtuni în intervalul 1 iunie, ora 12 – 2 iunie, ora 10. Sursă: ANM

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării, conform ANM.