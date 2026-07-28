Vine august, se întoarce canicula în România: cu cât crește aerul condiționat factura la curent 

Prognoza meteo pe perioada următoare indică, din nou, creșterea temperaturilor. Consumul de aer condiționat în perioadele caniculare poate crește cu până la 350 de lei factura la electricitate, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă

Cum variază factura la electricitate în lunille de vară din cauza consumului de aer condiționat

Ce sfaturi au specialiștii pentru a reduce consumul de curent, fără a închide aparatul de aer condiționat

Pentru un apartament de 2 camere, de 50-60 mp, costurile pot crește cu 50-70 de lei pentru 10 zile, dacă folosim aerul condiționat patru ore pe zi, arată calculele Asociației Energia Inteligentă.

Dacă perioada de răcire este de 8 ore, creșterea este 100-140 lei pentru 10 zile, iar, dacă folosim aerul 12 ore pe zi, factura va crește cu 150-200 de lei pentru doar 10 zile.

Aceste calcule sunt valabile pentru un aparat de aer condiționat de 9.000-12.000 BTU și un preț final al energiei (energie, rețea, taxe) de aproximativ 1,4-1,7 lei/kWh.

La acestea se adaugă un consum ușor mai mare al frigiderului și congelatorului, care lucrează mai intens în zilele foarte calde, ceea ce poate însemna încă 5-15 lei pe lună.

Pentru un apartament de două camere ocupat de două persoane:

într-o lună obișnuită de vară factura poate fi 120-180 lei;

într-o lună cu un episod de caniculă de 10-15 zile, factura poate ajunge la 220-350 lei, în funcție de cât timp funcționează aerul condiționat.

În medie, creșterea efectivă a consumului produsă de caniculă este între 80 și 120 lei pe lună, iar în locuințele de la ultimul etaj, cu suprafețe vitrate mari, neumbrite, unde aerul condiționat merge aproape continuu poate depăși 180-230 lei.

Cum calculezi singur consumul de energie al aparatului de aer condiționat

Potrivit platformei despre-energie.ro, dezvoltată de E.ON și Delgaz Grid, ne putem calcula singuri cât plătim în plus pentru consumul de aer condiționat după următoarea formulă:

Consum lunar (kWh) = suprafață (mp) × 0,030 kW × ore de funcționare pe zi × 30 zile

Această formulă este valabilă pentru menținerea unei temperaturi de 22 de grade în casă. Dacă setăm 24-25°C în loc de 22°C, putem scădea valoarea cu 12-20%.

De exemplu, pentru un dormitor de 15 mp, cu izolație medie, în care ținem aerul condiționat pornit 8 ore pe noapte: 15 × 0,030 × 8 × 30 = 108 kWh pe lună. La 1,35 lei/kWh, asta înseamnă aproximativ 146 de lei pe lună.

Pentru un living de 30 mp, folosit 10 ore pe zi (deoarece este cea mai utilizată încăpere): 30 × 0,030 × 10 × 30 = 270 kWh, adică aproximativ 365 de lei pe lună. Pentru un birou de 12 mp, folosit 8 ore în timpul programului de lucru: 12 × 0,030 × 8 × 30 = 86 kWh, adică circa 116 lei pe lună.

A ține o cameră la 22°C toată vara costă, în funcție de mărime, izolație și ore de utilizare, între aproximativ 120 și 460 de lei pe lună de cameră. Un dormitor mic răcorit noaptea te costă în jur de 130-150 de lei lunar. Un living mare, slab izolat și folosit toată ziua poate depăși 450 de lei.

Cum reduci costurile fără să renunți la răcoare

Specialiștii de la despre-energie vin și cu mai multe sugestii pentru un consum care să se resimtă mai puțin la factură.

Setează temperatura la 24-25°C în loc de 22°C. Este cea mai mare economie posibilă, fără investiție.

Folosește modul Eco sau Sleep, care limitează automat turația compresorului și poate reduce consumul cu până la 15%.

Curăță filtrele lunar. Un filtru murdar poate crește consumul cu până la 15%, pentru că îngreunează fluxul de aer.

Etanșează camera în timpul funcționării: ferestre și uși închise, pentru că aerul rece care scapă forțează aparatul să lucreze mai mult.

Folosește protecția solară. Draperiile, rulourile exterioare sau folia reflexivă pe geamurile expuse la soare pot reduce semnificativ aportul de căldură și, implicit, consumul.

Răcește natural noaptea, deschide ferestrele când afară se răcorește și pornește aparatul dimineața pornind de la o temperatură deja mai joasă.

Și, nu în ultimul rând, folosește un ventilator în paralel: consumă sub 70 W (față de sutele de wați ai AC-ului) și, prin mișcarea aerului, îți permite să setezi aparatul cu 1-2 grade mai sus pentru aceeași senzație de confort.

Aproape jumătate dintre locuințele din România au aer condiționat

Pe măsură ce zilele devin tot mai călduroase, aerul condiționat joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care oamenii fac față temperaturilor ridicate.

Potrivit unui sondaj comandat de E.ON România și făcut public în iulie 2023, aproximativ o treime dintre gospodăriile din România dețineau atunci cel puțin un aparat de aer condiționat.

Un alt studiu, realizat mai târziu, în 2025, de Euromonitor International, arăta că 44% dintre locuințele din România dețin aparate de aer condiționat, în creștere de la 28% în 2030. Înseamnă că, din totalul de 7,5 milioane de gospodării din România, aproximativ 3,3 milioane au aer condiționat.

Situația este similară și la nivel european. Consumul de energie pentru răcire s-a dublat din 2018 până în 2024, după cum arată datele publicate de Eurostat la începutul lunii iulie 2026.