România așteaptă azi decizia S&P privind ratingul de țară. Bucureștiul mizează pe cifre, agenția cântărește și promisiunile

S&P Global Ratings va anunța vineri seara decizia privind ratingul suveran al României. Calificativul țării este în prezent BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Precedentul recent nu e liniștitor. Agenția de rating Fitch luase inițial decizia de a retrograda România și a revenit asupra ei abia după ce autoritățile au contestat-o cu argumente suplimentare.

Autoritățile de la București sunt optimiste.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a declarat că are „mare încredere” că România își va păstra ratingul recomandat investițiilor. Argumentul său este execuția bugetară și faptul că nu au existat derapaje fiscale. Nazare a precizat după întâlnirea cu agenția: „Principalul nostru argument rămâne execuţia bugetară”. El susține că România a arătat că poate reduce deficitul și controla cheltuielile, fără să sacrifice investițiile finanțate din fonduri europene.

La rândul lui, Ionuț Dumitru, economist, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan, e optimist. „Ceea ce contează cel mai mult este situația bugetară. Cu măsurile de corecții luate anul trecut și anul acesta, deficitul scade la 6%. Sigur, mai avem un drum lung de parcurs până a ajunge la deficit de sub 3% din PIB în anii următori, dar mai bine de jumătate din corecția necesară s-a făcut deja. Toate cele trei agenții, dacă ne uităm, sunt satisfăcute cu privire la ce s-a întâmplat până acum”, spune Ionuț Dumitru, după vizita S&P.

Nici șeful Consiliului Fiscal , Daniel Dăianu nu crede în retrogradarea la categoria junk, nerecomandată investitorilor. „Datele macroeconomice nu justifică o retrogradare a ratingului suveran. Chiar dacă avem o criză politică”, explică Dăianu. Agențiile vor însă să vadă cum continuă reducerea deficitului în 2027–2028, chiar și în condițiile incertitudinii politice.

Băncile de investiții văd lucrurile asemănător, dar pe un orizont mai lung. Scenariul de bază al Citi este că România va evita retrogradarea săptămâna aceasta. „Vedem însă o probabilitate semnificativ mai mare de retrogradare în primul trimestru din 2027, în linie cu recentele comentarii ale Fitch. Explicația: în afara partidelor pro-europene, apetitul pentru continuarea consolidării fiscale pare redus”, se arată într-o analiză a Citi.

Ce analizează, de fapt, S&P

Într-un dialog cu HotNews, reprezentanții agenției S&P au explicat că ratingul nu este opinia unui singur analist. Decizia o ia un comitet de rating, pe baza a cinci evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală (care include atât flexibilitatea și performanța, cât și povara datoriei) și monetară.

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„Ratingurile suverane nu reprezintă punctul de vedere al unui singur analist. Ratingurile noastre sunt atribuite de un comitet de rating, pe baza metodologiei pe care o folosim și care prezintă cinci evaluări: instituțională, economică, externă, fiscală – acoperind atât flexibilitatea și performanța, cât și povara datoriei- și monetară. Fiecare raport de rating publicat prezintă scorurile pentru fiecare dintre acestea, astfel încât toți pot vedea exact cum am ajuns la punctul nostru de vedere”, mai spun oficialii S&P în dialogul cu HotNews.

Întrebați cum evaluează evoluțiile politice din România, oficialii S&P spun: „Nu avem o opinie despre politică în sine. Ceea ce contează este efectul evoluțiilor politice asupra elaborării politicilor și, în special, asupra capacității și disponibilității unui guvern de a aplica măsurile pe care le anunță. Evaluarea noastră instituțională analizează previzibilitatea și eficacitatea elaborării politicilor, transparența instituțiilor și rezultatele obținute în materie de implementare”.

Condițiile unei retrogradări sunt deja publice. La mijlocul lunii mai, S&P avertiza că ar putea reduce ratingul dacă blocajul politic s-ar prelungi sau ar împiedica guvernul să continue reducerea deficitelor în 2027. Agenția semnala și că eșecul atragerii fondurilor europene estimate pentru 2026–2027 ar limita creșterea, ar îngreuna consolidarea fiscală și ar amplifica riscurile de balanță de plăți.