Vinul sau berea? Care consum este mai periculos pentru organism. Rezultatele unui studiu făcut pe câteva sute de mii de persoane oferă un răspuns

Un studiu realizat pe un eșantion de 340.000 de adulți sugerează că nu toate băuturile alcoolice prezintă același risc, scrie site-ul Euronews.

Potrivit cercetării, chiar și la un consum redus sau moderat, berea, cidrul și băuturile spirtoase au fost asociate cu o mortalitate mai ridicată, în timp ce vinul a fost asociat cu un risc mai scăzut.

Rezultatele, care urmează să fie prezentate în cadrul sesiunii științifice anuale a Colegiului American de Cardiologie, se bazează pe date colectate de la peste 340.000 de adulți din Regatul Unit, înregistrați în UK Biobank între anii 2006 și 2022.

În comparație cu persoanele care nu beau deloc sau beau ocazional, consumatorii excesivi de alcool aveau o probabilitate cu 24% mai mare de a deceda din orice cauză, cu 36% mai mare de a deceda din cauza cancerului și cu 14% mai mare de a deceda din cauza bolilor cardiace.

Diferențe la niveluri mai scăzute de consum

La niveluri mai scăzute de consum, însă, au apărut diferențe în funcție de tipul de băutură alcoolică. Consumul de băuturi spirtoase, bere sau cidru a fost asociat cu un risc mai ridicat de deces, în timp ce același nivel de consum de vin a fost asociat cu un risc mai scăzut.

Cercetătorii au afirmat că aceste diferențe pot fi explicate prin compușii prezenți în vin, precum polifenolii și antioxidanții, precum și prin factori mai generali legați de stilul de viață.

Vinul este consumat de obicei la masă și de către persoanele care au o alimentație mai sănătoasă, în timp ce berea, cidrul și băuturile spirtoase sunt asociate mai frecvent cu o alimentație de calitate inferioară și cu alți factori de risc.