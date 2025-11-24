Vinuri vechi de peste 100 de ani în Licitația de Crăciun!

Crăciunul aduce anul acesta, la Palatul Cesianu-Racoviță, o surpriză rar întâlnită chiar și pe piețele internaționale: vinuri istorice, de peste un secol vechime, care intră în licitație la prețuri de pornire incredibil de accesibile – numai 150 de euro! Sunt sticle care, în mod normal, se regăsesc doar în pivnițele marilor domenii.

Un astfel de vin, Château Mouton-d’Armailhacq, Pauillac, din 1924, provine din proprietatea care avea să intre, la scurt timp, în familia Rothschild. Anul 1924 marchează momentul în care domeniile Mouton au început îmbutelierea integrală la proprietate, o „revoluție” în Bordeaux. Sticlele rămase sunt extrem de rare, așadar este extraordinară o astfel de apariție într-o licitație din România!

Un alt vin istoric, Bonnes-Mares, din 1937, vine dintr-unul dintre cele mai apreciate terroir-uri ale Burgundiei și dintr-un vintage considerat de specialiști drept „printre cele mai bune ale regiunii” pentru acel an. Este un vin născut înainte de al doilea război mondial, păstrat până astăzi, așadar reprezintă o fereastră rară în timp.

Între alte vinuri rare întâlnim și sticle de Petrus, Pomerol, atât din 1984 cât și din 2019 (Magnum), care intră în licitație cu prețuri între 1.000 de euro și 5.000 de euro, celebrul Petrus fiind vinul despre care se știe că a fost servit și la nunta Reginei Elisabeta a II‑a, ceea ce i-a conferit prestigiul de „vin regal”.

Pe lângă rafinata gamă de vinuri de legendă, Licitația de Crăciun cu băuturi fine de la Artmark reunește și alte colecții spectaculoase: o selecție impresionantă de Whisky-uri, cognac-uri rare, precum spectaculosul Cognac Deau „La Vie en Or” (de la 4.000 de euro) – un coniac-bijuterie, păstrat în pivnițe subterane săpate în calcar și pus într-un decantor placat manual cu aur pur de 24K, care se produce în serii extrem de limitate (doar câteva pe an) – și șampanii deosebite, precum Champagne Salon, Blanc de Blancs Le Mesnil, din 2013, prezentată într-o cutie cu trei sticle de 0,75l, la prețul de pornire de 1.500 de euro.

Licitația are loc vineri, 5 decembrie, exclusiv online, pe Platforma Artmark Live, de la ora 12.00. Până atunci, în Crama de la Palatul Cesianu-Racoviță, colecția poate fi vizitată, cu acces liber, la fel ca toate expozițiile de artă ale casei, zilnic (de luni până duminică), în intervalul orar 10-20.

Articol susţinut de A10 by Artmark