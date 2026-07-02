Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor

Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, soția acestuia și cei trei fii ai lor vor fi cercetați sub control judiciar, a decis joi Tribunalul București.

Aceași măsură s-a dispus și pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale și organizații obștești în cadrul asociației respective, potrivit Agerpres.

Decizia instanței nu este definitivă.

Pașca este acuzat de anchetatori de exploatarea a sute de persoane persoane vulnerabile. Conform autorităților, gruparea condusă de bărbat a obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale. Avocatul lui Pașca susține că acesta este „categoric nevinovat”.

Procurorii vorbesc despre o grupare care s-a creat în anul 2020, formată din patru suspecți și sprijinită de alți șapte, care s-a ocupat cu exploatarea unor persoane vulnerabile.

„Sub aparența furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire și protecție, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociații umanitare și de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum și alte venituri ori prestații sociale cuvenite victimelor”, potrivit Poliției Române.