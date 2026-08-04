VIDEO. Virgil Ianțu l-a ironizat pe Dan Negru, după ce a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei

Prezentatorul TV Virgil Ianțu a avut o replică ironică la adresa colegului său de breaslă, Dan Negru, în cadrul galei festive dedicate Zilei Timișoarei. Evenimentul a avut loc luni, când Consiliul Local al municipiului i-a decernat lui Ianțu titlul de cetățean de onoare, conform publicației locale Buletin de Timișoara.

Ambele vedete de televiziune sunt originare din orașul de pe Bega, cei doi prezentatori fiind apreciați de figurile politice din Timișoara drept adevărați promotori ai zonei.

Ianțu a primit titlul, după ce în urmă cu aproximativ două săptămâni primarul Dominic Fritz a propus Consiliului Local acordarea acestei distincții pentru șase personalități, printre care se număra și prezentatorul emisiunii „Câștigă România!”, un concurs de cultură generală, de la TVR.

În replică, consilierii PNL Timiș au venit cu propriile propuneri, printre care Dan Negru și Cristian Chivu, susținând prin vocea președintelui interimar al filialei locale, Marilen Pirtea, că aceștia au promovat Timișoara și Banatul peste hotare.

La scurt timp însă, Dan Negru a transmis public că nu își dorește această distincție.

„Mulțumesc, dar nu merit. Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. (…) Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris pe Facebook prezentatorul emisiunii „Jocul cuvintelor” de la Kanal D.

Luni, după ce a primit distincția oferită de primarul Dominic Fritz, realizatorul emisiunii „România câștigă” a urcat pe scenă și a abordat momentul cu umor.

„Dragii mei, nu e un moment foarte ușor pentru cine ajunge în această poziție, în această postură. Vreau pentru început să mulțumesc Consiliului Local, să mulțumesc Primăriei, domnului primar, dar să știți că refuz să consider că premiul acesta sau acest titlu este doar al meu. V-ați speriat puțin, știu. Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Ianțu zâmbind, făcând aluzie la mesajul transmis anterior de colegul său de breaslă.

În cadrul aceleiași gale, cea mai înaltă distincție acordată de Consiliul Local le-a fost înmânată și Mitropolitului Ioan Selejan, Lailei Onu, Elisabetei Moldovan și Brândușei Armanca. Și profesorului Vladimir Tismăneanu, care predă la o universitate din SUA, i-a fost conferit acest titlu, însă nu a fost prezent la gala festivă.

Primarul Dominic Fritz a subliniat că distincția i-a fost acordată lui Virgil Ianțu „pentru contribuția remarcabilă la promovarea valorilor și imaginii orașului, printr-o activitate culturală și mediatică ce a adus Timișoara în atenția publicului cu profesionalism, respect și atașament”.