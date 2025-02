Visa, Superbrand în România – 30 de ani de inovație în plăți digitale

Visa a fost recunoscută constant ca un Superbrand de-a lungul anilor, pe mai multe piețe la nivel global. În 2024, Visa a devenit primul brand din sectorul financiar care a ocupat locul 1 în clasamentul Consumer Superbrands din România. Această realizare importantă subliniază încrederea și aprecierea de care se bucură Visa în rândul consumatorilor români, într-o categorie extrem de competitivă.

Istoria cardului bancar se suprapune perfect cu istoria Visa în România. În 1995, Visa introducea primul card pentru companii pe piaţa locală, iar câteva luni mai târziu, primul card pentru persoane fizice. Astăzi, Visa nu mai este doar companie de carduri, ci un pionier al inovației în industria plăților, oferind soluții de plată de ultimă generație – de la plata cu carduri, conturi și portofele digitale, până la experiențe personalizate menite să aducă un plus de confort într-o lume tot mai digitalizată.

Plățile online cu un click – noul contactless al erei digitale

Românii s-au obişnuit cu confortul plăţilor digitale: aproape 9 din 10 folosesc cardul pentru achiziții mari, iar aproape două treimi spun că, în mod normal, plătesc cu cardul chiar și pentru cumpărături mici[1], conform studiilor Visa Această tendință se reflectă şi în mediul online, unde plăţile cu carduri Visa au înregistrat în ultimii doi ani rate de creştere anuale de peste 30%[2].

Această accelerare a plăților digitale este susținută de soluții inovatoare care simplifică procesul de plată, reduc timpii de așteptare și oferă mai multă flexibilitate consumatorilor.

Fie că vorbim de funcția Card on File – salvarea detaliilor de plată în magazinele online sau aplicațiile comercianților, soluția Click to Pay – plăți rapide fără completarea formurelor lungi la checkout-ul online, Visa+ – transferuri rapide folosind un alias precum numărul de telefon sau soluția Tap to Phone – aplicația care transformă smartphone-ul oricărui antreprenor într-un terminal de plată, Visa contribuie activ la dezvoltarea unui ecosistem de plată modern care să poată răspundă cerințelor actuale ale consumatorilor.

De la plăți instant la experiențe unice

Progresul tehnologic aduce mai mult decât inovație: oferă consumatorilor mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat. Dincolo de simplitate, rapiditate și siguranță, oamenii caută conexiuni autentice cu brandurile cu care interacționează. Visa înțelege această nevoie și creează experiențe care trec dincolo de funcționalitatea clasică a plăților digitale.

Începând cu 2025, Visa a devenit Partenerul Oficial de Plăți al Disneyland Paris, Disney Store și Disney Theatrical Group în Europa, oferind experiențe memorabile susținute de o tehnologie de plată sigură, simplă și rapidă. Totodată, în București, Visa a sprijinit reamenajarea skatepark-ului și a celor trei terenuri de baschet din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), în cadrul campaniei #PrezentLaSport, dedicată promovării mișcării și sportului, cu ocazia Jocurilor Olimpice și Paralimpice Paris 2024.

Soluții pentru micile afaceri și o comunitate în continuă schimbare

Pe măsură ce tehnologia evoluează, comunitățile se transformă, iar Visa susține această schimbare, oferind soluții financiare pentru antreprenori și creatori. Recunoscând impactul semnificativ pe care creatorii îl au asupra culturii și comerțului, Visa i-a inclus oficial în categoria micilor afaceri, oferindu-le instrumentele financiare neesare pentru a-și gestiona veniturile și plățile în mod eficient.

Un exemplu este parteneriatul cu Pharrell Williams și organizația sa non-profit YELLOW, ce creează oportunități educaționale egale pentru tineri, prin care Visa oferă resurse financiare și educaționale pentru studenți, promovând incluziunea digitală și dezvoltarea abilităților financiare.

De asemenea, Visa și UNTOLD au lansat anul trecut UNTOLD CREATORS by Visa, primul program de mentorat pentru tineri pasionați de muzică și producție de evenimente. Cei 80 de participanți selectați din peste 2.300 de aplicanți au avut acces la traininguri oferite de experți din industrie, de la DJ-ing, producție muzicală, fotografie, video, management artistic și marketing, iar câștigătorul categoriei DJ & Production a avut șansa de a urca pe scena principală a festivalului UNTOLD 2024.

În România, Visa susține antreprenorii prin inițiative precum platforma „Marile Afaceri Mici”, care oferă resurse educaționale și oferte preferențiale pentru dezvoltarea afacerilor. Totodată, programul Visa She’s Next, lansat pe plan local împreună cu ING Bank România și Impact Hub Bucharest, încurajeaza antreprenoriatul feminin. Cu peste 1.000 de antreprenoare înscrise în program la prima ediție, zece finaliste care au beneficiat de sesiuni de mentorat, si trei care au câștigat granturi de 10.000 de euro pentru dezvoltarea afacerilor lor, programul va continua si in 2025.

[1] Studiu Visa B2C, 2024

[2] Date Visa ecomm: S1 2024 vs S1 2023

Articol susținut de Superbrands