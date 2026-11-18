Teama cea mai mare a europenilor este că dorința lui Trump de a fi plăcut de lideri autoritari puternici îl va face pe președintele american să accepte un acord defavorabil și grăbit care îl va obliga apoi să ceară concesii de la europeni și Kiev, relatează CNN și BBC pe baza mai multor opinii din Europa.

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea joi, de la 8.30 ora României, o întâlnire trilaterală fără precedent. Niciodată în istorie președinții din SUA, China și Rusia nu au stat în același timp la aceeași masă.

Soarta războaielor din Ucraina și Iran, precum și dezarmare nucleară, se află pe agenda discuțiilor. Inițial, SUA au spus că Ucraina nu va fi pe agenda summitului, dar acest lucru a fost contrazis de Donald Trump.

Volodimir Zelenski și-a exprimat îngrijorarea că această reuniune poate a duce la un acord privind Ucraina, încheiat fără participarea Kievului. Unii analiști politici, citați de BBC, afirmă că SUA și China vor avea mai mult de pierdut dacă Europa va fi lăsată pe plan secund.

„Moscova ar saluta, cu siguranță, acest lucru, însă pentru Washington și Beijing – ambele considerând Europa un partener economic important și vital – ar fi un cost nici necesar, nici justificat”, au scris David Abramson și Evgheni Roșcin într-o opinie pentru Centrul pentru Analiza Politicii Europene, potrivit BBC.

Ironiile lui Trump privind Ucraina înainte de summit

Întrebat înainte de plecarea spre China despre agenda întâlnirii, Trump a răspuns sarcastic: „Vom vorbi despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina.”

Ulterior, a invocat doar pierderile suferite de armata ucraineană pe front. „Ucraina pierde – în conflictul dintre Ucraina și Rusia se pierd 25.000 de soldați pe lună”, a spus președintele american fără a invoca direct pierderile armatei ruse.

Prezența la aceeași masă a celor trei lideri este o altă lovitură pentru Kiev, dar și pentru lumea occidentală.

„Omul care a invadat Ucraina, fără a fi provocat, în urmă cu aproape cinci ani; principalul său finanțator; și președintele SUA, care a anulat decenii de politică americană pentru a face presiuni asupra Kievului să accepte un acord nefavorabil, prin limitarea ajutorului militar”, scrie Nick Paton Walsh, jurnalist CNN care a relatat de pe front în timpul celor aproape cinci ani de război.

El subliniază că deși nu este ceva neobișnuit ca liderii mondiali să se abată de la scenariul stabilit în timpul unei summit de asemenea importantă, în cazul lui Trump riscul este și mai mare când vine vorba de Ucraina.

Temerile oficialilor europeni

„Trump ține cont doar de ultimul om cu care stă de vorbă, așa că acest lucru va influența ceea ce va spune el”, a declarat un oficial european pentru CNN, sub protecția anonimatului.

El a descris întâlnirea drept „visul lui Putin”, care îi deschide calea spre reabilitarea pe scena globală.

Un diplomat european a afirmat că este „greu de crezut că va ieși ceva bun pentru securitatea europeană din această întâlnire”.

Iar un alt oficial european de rang înalt a spus că imaginea creată de această întrevedere trilaterală este, „bineînțeles, îngrozitoare pentru noi”, dar s-a arătat mai puțin îngrijorat de posibilitatea încheierii unui acord mai amplu.

Jocurile de imagine

O chestiune esențială pentru Trump va fi „cine stă în mijloc în fotografia de grup a «băieților mari»”, a mai precizat oficialul.

Această chestiune a simbolisticii a fost evidentă din prima zi de summit. Sosirea lui Donald Trump în Shenzhen a fost întâmpinată cu un gest de curtoazie fără precedent. Xi Jinping a mers personal la aeroport pentru a-l întâmpina. Acest lucru nu s-a întâmplat în mai când Trump a sosit la Beijing.

Xi Jinping îl îmbrățișează pe Donald Trump la sosirea la Shenzhen Foto: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

În luna septembrie, Trump a ținut în mod special să meargă la baza militară Joint Base Andrews, de lângă Washington, pentru a-l întâmpina pe președintele Xi. A fost un gest rar pentru un președinte american, dar și pentru prima dată când Trump întâmpină personal un lider străin.

Ce rol poate juca China

Un risc major pentru europeni este ca Trump să accepte o narațiune rusă sau o prezentare fictivă a realităților de pe linia frontului. Un asemenea scenariu îl poate face să se simtă obligat să respecte o înțelegere încheiată în grabă cu cei doi lideri autoritari pe care îi admiră, fără a face mare secret din acest lucru.

Mulți dintre oficialii europeni cu care a discutat CNN nutresc speranțe, fie ele și vagi, că Beijingul poate juca rolul unui arbitru de bună-credință în acest război. Această perspectivă se bazează pe presiunea pe care Xi a exercitat-o asupra lui Putin pentru a tempera retorica nucleară belicoasă, pe faptul că China s-a abținut să înarmeze Rusia la scară largă pe durata conflictului, precum și pe ambiția Beijingului de a deveni superputerea globală capabilă să impună schimbări reale.

Însă această viziune optimistă ignoră faptul că Beijingul are o nevoie urgentă ca Moscova să nu piardă acest război pentru a evita ca un alt aliat-cheie să fie umilit.

De asemenea, imaginea Chinei a fost afectată de modul în care Trump a tratat cu brutalitate doi dintre aliații săi, Iran și Venezuela. Acești doi aliați ai Chinei au avut de suferit, iar Beijingul ar putea dori ca această umilință să fie „răzbunată” printr-o înfrângere a Occidentului colectiv în Ucraina.

Comparațiile cu Ialta

Reuniunea fără precedent a liderilor din SUA, China și Rusia a stârnit comparații cu o „Ialta 2”, cu referire la conferința din 1945 la care au participat liderii de la acea vreme din SUA, Marea Britanie și Uniunea Sovietică. Acea reuniune a pus bazele dominației sovietice asupra Europei de Est și a trasat viitoarele linii de front ale Războiului Rece.

Întâlnirea de joi de la Shenzhen nu va fi o „Ialta 2”, consideră jurnalistul CNN Nick Paton Walsh, întrucât Trump, Xi și Putin nu sunt la nivelul lui Roosevelt, Churchill și Stalin.

„Trump și Putin poartă războaie diferite, alese de ei înșiși, care sunt sortite eșecului; ei reprezintă, prin vârsta lor înaintată, însăși întruchiparea puterii în declin a națiunilor pe care le conduc. Xi a supervizat ascensiunea brutală, uluitor de eficientă și rapidă a unei superputeri tehnologice globale, dar continuă să evite conflictul în ceea ce ar putea deveni propriul său război ales – invadarea Taiwanului”, scrie Walsh

„După cel de-al Doilea Război Mondial, istoria nu a avut altă opțiune decât să-i asculte pe Truman, Stalin și Churchill. În schimb, ar putea alege să ignore Shenzhenul”, consideră jurnalistul.

Ce ar putea obține Putin și Xi

Pentru președintele rus, prima victorie este posibilitatea de a sta pe o scenă globală unde să țină prelegeri istorice despre supremația Rusiei și unde să se victimizeze privind comportamentul altor state.

„Vedem astfel de exemple în încercările eșuate de a ne izola țara, Rusia, care s-a confruntat cu o presiune de sancțiuni fără precedent”, a spus, miercuri, Putin la sosirea în China, potrivit Kyiv Post.

Faptul că SUA și China, principalele două puteri mondiale, nu îi vor cere o încetare imediată a focului sau o pace durabilă în Ucraina poate fi un cadou.

În schimb, presiunea se va concentra pe Ucraina și Europa pentru a face anumite concesii. Astfel, procesul de pace poate suferi o nouă reconfigurare, una care să fie favorabilă Rusiei, care să-i ofere Kremlinului încă câteva luni în care să încerce să cucerească noi enclave din Donbas.

Trump, care a criticat în mod repetat și dur China în trecut, a adoptat un ton mai conciliant pentru acest summit. „Vizita ar putea avea, totuși, un caracter de tipul «nu văd, nu aud nimic rău», întrucât Trump a declarat că nu intenționează să abordeze chestiuni legate de ingerința chineză în afacerile americane”, a relatat New York Times.

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a fost nevoit să demisioneze săptămâna trecută, în urma dezvăluirilor privind o relație extraconjugală cu o femeie de afaceri despre care serviciile de informații americane au stabilit că spiona pentru China. Însă Trump a declarat că nu va discuta acest subiect cu Xi.

Prin urmare, în lipsa unor critici, Xi Jinping poate juca rolul de lider rezonabil și moderat care mediază în conflictele altor state.