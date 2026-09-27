Vitamina D și imunitatea: este aceasta ,,vitamina-minune” pentru sănătate?

De la banale răceli și până la cancer, vitamina D pare să fie nutrientul care previne un număr foarte mare de boli, după cum arată zecile de studii din ultimii ani. Cât de puternică este legătura dintre vitamina D și imunitate, de unde și în ce doze ar trebui să o luăm ne explică în continuare specialiștii.

Vitamina D are un rol de necontestat pentru sănătatea oaselor. Ea face posibilă absorbția calciului și crește densitatea minerală osoasă, prevenind astfel rahitismul și demineralizarea osoasă la copii și la adulți deopotrivă. În ultimii ani, oamenii de știință au studiat intens și alte beneficii pe care le-ar putea aduce sănătății, după ce au observat că ar avea un rol în buna funcționare a sistemului imunitar și în prevenirea unor boli.

Protecție împotriva cancerului

Sunt multe studiile care au corelat deficitul de vitamina D cu maladii grave, cum ar fi cancerul de sân, de colon și de prostată, dar și cu bolile cardiovasculare sau chiar cu depresia și creșterea în greutate. Aceste cercetări au arătat că oamenii cu un nivel optim de vitamina D au un risc mai mic de îmbolnăvire, dar nu demonstrează că de vină pentru ele este chiar carența acestei vitamine sau că suplimentele alimentare ar scădea riscul.

„În ciuda numeroaselor afirmații cu privire la beneficiile vitaminei D, dovezile aduse nu susțin o relație de cauzalitate între vitamina D și aceste boli pe care le-ar influența”, concluzionează experții Academiei Naționale de Medicină a Statelor Unite (National Academy of Medicine).

Citește continuarea articolului AICI.