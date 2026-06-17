Vlad Popescu Piedone, somat să demisioneze de la Primăria Sectorului 5, după excluderea din PUSL

USR Sector 5 i-a cerut primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, să își dea demisia din funcție, după ce a fost exclus din Partidul Umanist Social Liberal, formațiunea politică pe listele căreia a fost ales.

Situația este „o ruptură politică majoră”, care afectează încrederea cetățenilor și necesită explicații publice imediate, a transmis filiala USR, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

USR Sector 5 a susținut că este necesară o comunicare transparentă din partea primarului Sectorului 5 cu privire la motivele care au condus la această situație, precum și o asumare clară a responsabilității politice față de cetățenii acestei zone administrativ-teritoriale.

„Cetățenii Sectorului 5 au dreptul să știe adevărul. Atunci când propriul partid își retrage sprijinul și își exclude primarul, nu mai vorbim despre un simplu conflict intern, ci despre o problemă serioasă de încredere publică. Vlad Popescu Piedone trebuie să își asume responsabilitatea politică pentru această situație și să își depună mandatul, pentru ca locuitorii Sectorului 5 să poată decide din nou cine îi reprezintă și cine conduce administrația locală. Respectul față de cetățeni începe cu asumarea consecințelor propriilor acțiuni”, a declarat președintele USR Sector 5, Iustinian Roșca.

Conform USR, această situație afectează în mod direct încrederea publică și poate influența negativ buna funcționare a administrației locale din Sectorul 5.

HotNews a scris marți seară, în exclusivitate, că PUSL i-a exclus, în secret, pe Piedone Junior, și 10 consilieri generali și locali aleși pe listele partidului fondat de Dan Voiculescu, pe care l-a condus în trecut Cristian Popescu Piedone.

Consilierii riscă să își piardă mandatele, inclusiv viceprimarul de la Sectorul 5. Vlad Popescu Piedone își păstrează funcția de primar, dar ar putea rămâne fără majoritatea necesară pentru a-și trece proiectele.

Într-o primă reacție, Piedone Junior a declarat că a aflat din presă că odată cu retragerea sprijinului politic a fost exclus și din partid, indicând că nu cunoaște motivele din spatele deciziei.

„Motivele le știu doar ei, dar bănuiesc că au fost deranjați de faptul că am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere. Oamenii m-au votat să fiu prezent pe teren zi de zi, acolo unde ne întâlnim mereu”, a transmis Vlad Popescu Piedone marți seară, într-un comunicat de presă al Primăriei Sectorului 5.