EXCLUSIV. Primarul Sectorului 5, Piedone Jr, dat afară din partid. Consecința pentru structura politică din București

PUSL i-a exclus, în secret, pe Piedone Junior, primarul Sectorului 5, și 10 consilieri generali și locali.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, 5 consilieri generali și 5 consilieri locali din partea PUSL au fost excluși din partid pe 8 iunie, potrivit unor documente obținute de HotNews.

Toți consilierii riscă să își piardă mandatele dacă decizia rămâne definitivă, inclusiv viceprimarul de la Sectorul 5. Fiul lui Cristian Popescu Piedone își păstrează funcția de primar, dar ar putea rămâne fără majoritatea necesară pentru a-și trece proiectele.

Decizia PUSL, care nu a fost anunțată public până acum, schimbă jocurile de putere și în Consiliul General al Capitalei. În documentele obținute de HotNews, conducerea partidului anunță anularea acordului cu PSD din Consiliul Municipiului București.

Politicienii excluși

Cei 10 membri PUSL excluși din partid sunt:

Nițu Răzvan-Ionut – consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Botîlcă Adrian – consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Chiţu Florin – Robert – consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Manole Gelu – Ciprian – consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Nicolaidis Ruxandra Antonela Anaiss – consilier general în cadrul Consiliului

General al Municipiului Bucureşti;

Diniță Lucian – consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5

Gorneanu Mihaela- consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5

Nicolaidis Mircea Horațiu – consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5

Ștefănescu Răzvan Cristian – consilier din cadrul Consiliului Local Sector 5

Tache Felix Mihai – consilier din cadrul Consiliului Local Sector 5

Singurul consilier general care mai reprezintă PUSL în Consiliul General este Bogdan Jelea.

Motivul excluderii

Conducerea PUSL îi acuză pe consilieri că „au manifestat un comportament care denotă dezicere față de calitatea de membru PUSL”, potrivit documentelor intrate în posesia HotNews.

Surse politice susțin că în spatele deciziei se află și scindarea din PUSL cauzată de plecarea lui Cristian Popescu Piedone, care și-a lansat un nou partid în 2025: PNRR.

Potrivit documentelor, PUSL a transmis autorităților locale că „deciziile anulează acordul pe care îl avem cu PSD, de colaborare la nivelul Consiliului Municipiului București”. Într-una dintre hotărâri, este specificat și că membrii excluși au fost convocați de două ori la ședința în care s-a discutat excluderea, dar nu au participat.

Conducerea partidului îi mai acuză că au încălcat în mod repetat prevederile statutului PUSL. Îndatoririle membrilor la care se face referire: „să promoveze principiile doctrinei umaniste, obiectivele programului politic al partidului, prevederile programelor pe domenii de activitate ale Partidului Umanist Social Liberal; să respecte şi să aplice prevederile Statutului şi ale programului partidului; să ducă la îndeplinire sarcinile ce li se încredinţează şi hotărârile luate de organele de conducere ale partidului”, se mai arată în hotărâre.

Un consilier general confirmă că a fost exclus: „Mi s-a comunicat pe WhatsApp”

Contactat de HotNews, Ionuț Răzvan Nițu, unul dintre consilierii generali excluși din PUSL, spune că a aflat în weekend de decizie și că nu a luat încă o decizie: dacă o va contesta sau nu.

„Am aflat acum două zile. Mi s-a comunicat pe WhatsApp. O să analizez și eu să văd care este motivul. După ce analizez motivele, o să iau o decizie cu privire la această măsură. Înțeleg că este vorba de o excluder. Știu că în 30 de zile am posibilitatea de a contesta decizia.”, a declarat Nițu pentru HotNews.

Întrebat dacă știe de ce a fost exclus din partid, consilierul spune că nu.

„Eu, personal, nu am un motiv sau poate nu-l identific, ținând cont că eu nu am fost și nu mă consider un om politic. Este pentru prima oară când mă aflu în situația asta de a fi consilier general, vin de la firul ierbii, din administrație. Eu mi-am spus punctul de vedere în primele ședințe”, a spus Nițu.

Mandatul de primar nu se pierde

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a declarat pentru HotNews că Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, care a candidat din partea PUSL, nu își pierde mandatul dacă este exclus din partid.

„Dacă este exclus, își păstrează funcția. Potrivit Codului Administrativ își pierde mandatul doar dacă își dă demisia din partid”, a explicat Andrei Nistor.

Care este procedura după excludere?

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a explicat pentru HotNews care sunt pașii prevăzuți de Codul administrativ după excluderea din partid.

„Persoanele excluse pot ataca decizia întâi în forurile interne ale partidului, apoi în instanță, dacă doresc asta. În momentul în care decizia de excludere devine definitivă, prefectul emite ordinul de încetare, înainte de termen, a mandatelor și înștiințează Consiliul General/Consiliul Local și secretarul general. Secretarul general trebuie să facă mai departe toate demersurile”, a explicat prefectul.

Consiliul General/Consiliul Local trebuie să ia act de încetarea mandatelor. Următorii consilieri, aflați pe listele partidului de unde au fost excluși vechii consilieri, trebuie validați de instanță, apoi Consiliul General/Consiliul Local trebuie să valideze noii aleși, spune prefectul.

Andrei Nistor spune că aleșii locali excluși pot rămâne în funcție și până la finalul mandatului, depinde cât va dura procesul.

„Poate să dureze și până la finalizarea mandatelor, depinde cât durează până decizia de excludere rămâne definitivă. Ar trebui să fie o procedură mult mai rapidă, în 30 de zile să fie finalizată”, a explicat prefectul.

Ce se întâmplă cu majoritatea din Consiliul General?

În Consiliul General sunt 55 de consilieri: PSD – 16 mandate, PNL – 7, Alianța Dreapta Unită (USR – PMP – Forţa Dreptei) – 17, REPER – 4, PUSL – 6, AUR – 5 mandate. PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei au împreună 28 de consilieri. PSD, AUR și PUSL au 27. La ultimele ședințe, majoritatea a fost una conjuncturală, votul fiind pe proiecte. Proiectele primarului Ciprian Ciucu au fost votate, inclusiv bugetul,după pacea făcută între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță.

Primarul Ciprian Ciucu are majoritate simplă, dacă toate partidele de dreapta votează. Însă, pentru proiectele care au nevoie de două treimi are nevoie și de votul PSD.

„Nu am o majoritate stabilă în acest moment. Este o majoritate conjuncturală. Totul se joacă la un vot. Dacă un consilier general lipsește sau nu poate participa sau poate fi deturnat din alte motive, nu am o majoritate”, declara primarul Ciprian Ciucu, la începutul lunii mai.

De ce este PSD afectat

Cel mai afectat este PSD deoarece, împreună cu PNL și PUSL putea să facă rapid o majoritatate simplă, fără USR, ceea ce era o monedă de negociere. În plus, PSD, împreună cu PUSL, AUR și încă un vot sau două de la unul dintre partidele mici, putea să treacă proiecte pentru primarii PSD, proiecte cu care PNL și USR nu ar fi fost de acord.

Hazem Kansou, liderul de grup al consilierilor PSD, a declarat pentru HotNews că procedura de excludere durează, deci nu se pune problema să rămână imediat fără mandate.

„Nu înseamnă că sunt excluși imediat. Decizia poate fi contestată. Deci, nu putem spune că în curând vor rămâne fără aceste mandate. Iar dacă rămân fără aceste mandate, vor intra în locul lor urmării de pe listă, care din ce știu eu, sunt în aceeași echipă”, a explicat Kansou.

Întrebat cum este PSD afectat, liderul de grup spune că deocamdată nu se discută de o majoritate.

„Nu ne afectează, propriu-zis. Noi ne înțelegem foarte bine cu actualii colegi. Sunt unii dintre ei bine pregătiți, dar noi nu avem o dezbatere pe majorități la momentul acesta. Știți că a fost un moment în care se căuta majoritatea și de către noi, și de către domnul primar general.

La momentul acesta sunt puncte care trec printr-o largă majoritate, chiar cu 50 plus voturi, unele cu unanimitate au trecut. Mai sunt divergențe de opinie cu alte puncte. Acolo nu ne e suficient PUSL-ul pentru a ne impune punctul de vedere”, a explicat Kansou.

Acesta spune că majoritatea este conjuncturală, pe proiecte.

„Proiectele sunt votate și de noi, și de USR, și de PNL-ul, și de PUSL, și de AUR, de multe ori, și de restul partidelor. Și au mai fost și proiecte care au picat cu voturile noastre, adică că nu am fost de acord, și unde USR-ul, de exemplu, a votat la fel cum am votat și noi. Nu e nimic politic, un conflict la momentul acesta”, a explicat Kansou.

Ce se întâmplă cu majoritatea de la Sectorul 5?

La Sectorul 5, dacă vor fi excluși cei 5 consilieri PUSL, primarul Vlad Popescu Piedone își poate pierde majoritatea, iar Mircea Nicolaidis își pierde funcția de viceprimar.

Vlad Popescu Piedone nu a putut fi contactat.

Mircea Nicolaidis, consilier local la Sectorul 5 și viceprimar a spus: „Eu n-am primit nimic în acest sens. Am auzit pe surse, cum se spune, da? Am auzit și eu că, da, într-adevăr am fost exclus. Conform statutului, acea decizie poate fi contestată. Sunt niște pași care pot fi făcuți în acest sens. Primul este să contestăm această decizie în cadrul partidului, la Comisia Centrală de Etică și Litigii. O vom contesta, bineînțeles că o vom contesta”, a explicat Nicolaidis.

Dacă nu va avea succes la partid, Nicolaidis spune că se va adresa instanței.

În condițiile în care hotărârea de excludere va sta în picioare în instanță și cei 5 consilieri locali PUSL de la Sectorul 5 vor fi excluși, majoritatea pe care o are Vlad Popescu Piedone în Consiliul Local ar putea fi afectată.

„Vă dați seama că majoritatea care este constituită la nivelul Consiliului Local, la Sectorul 5, va avea de suferit. Majoritatea este formată din cei nouă care suntem de la Partidul Umanist, cu patru de la Partidul Social Democrat și de doi consilieri care au fost excluși și de la Partidul Mișcarea Populară, care tot așa au contestat în instanță excluderea și sunt în instanță”, a explicat Nicolaidis.

Într-un răspuns trimis către HotNews, Daniel Florea, președinte PUSL, a confirmat excluderile. Răspunsul integral, în continuare: