În prima lui reacție, primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, confirmă că a fost dat afară din partid. „Motivele le știu doar ei”

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a avut o primă reacție după ce HotNews a relatat că el și alți 10 consilieri au fost dați afară din partid, spunând că a fost exclus pentru că „am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere”.

„În urma apariției acestor informații, am aflat din spațiul public că, odată cu retragerea sprijinului, a venit la pachet și excluderea din partid. De ce m-au exclus? Motivele le știu doar ei, dar bănuiesc că au fost deranjați de faptul că am ales să rămân alături de cei care mi-au acordat un vot de încredere. Oamenii m-au votat să fiu prezent pe teren zi de zi, acolo unde ne întâlnim mereu”, a transmis Vlad Popescu Piedone marți seară, într-un comunicat de presă al Primăriei Sectorului 5.

El mai transmite un mesaj cetățenilor Sectorului 5 și le spune că excluderea din partid „îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți”.

„​Această excludere îmi permite să fiu mai prezent ca niciodată pe stradă, acolo unde oamenii sunt cei mai importanți. Partidul a decis că nu mai are loc de mine? E în regulă. Istoria ne învață că o barcă se scufundă după ce arunci peste bord singurul om care știa să vâslească. ​Rămân același Vlad Popescu Piedone: independent de interese. Ne vedem în continuare pe teren, acolo unde rezultatele se văd cu ochiul liber”, a mai acesta.

HotNews a relatat că Vlad Popescu Piedone și alți 10 consilieri locali și generali au fost dați afară din partidul PUSL pe 8 iunie, potrivit documentelor care au intrat în posesia redacției.

Toți consilierii riscă să își piardă mandatele dacă decizia rămâne definitivă, inclusiv viceprimarul de la Sectorul 5. Fiul lui Cristian Popescu Piedone își păstrează funcția de primar, dar ar putea rămâne fără majoritatea necesară pentru a-și trece proiectele.