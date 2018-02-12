Vlad Voiculescu: Actuala sefa a Agentiei pentru Egalitate de Sanse, a fost directorul Institutului Cantacuzino in 2013-2014, cand institutul si-a pierdut licenta de a mai produce vaccinuri

Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu scrie, intr-o postare pe Facebook, ca G.D., actuala sefa a Agentiei pentru Egalitate de Sanse, intrata in atentia opiniei publice dupa ce s-a intrebat intr-un interviu pentru Stirile ProTv de ce femeile nu pot fi motostivuitor, a fost director al Institutului Cantacuzino in perioada 2013-2014, „cam in aceeasi perioada in care erau batute ultimele cuie in sicriul acestei institutii, in timpul guvernarii USL – atunci cand institutul si-a pierdut licenta de a mai produce vaccinuri”.

G.D. a fost numita director interimar al Institutului Cantacuzino in anul 2013, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al lui Eugen Nicolaescu.

Vlad Voiculescu despre G.D.:

Doamna care a devenit star zilele astea dupa ce ne-a spus ca isi doreste mai multe femei motostivuitor a servit partidul in repetate randuri, ocupand de-a lungul anilor diverse posturi de conducere in institutii cheie.

Doamna a fost in 2013-2014 Director General al INSTITUTULUI CANTACUZINO. Cam in aceeasi perioada in care erau batute ultimele cuie in sicriul acestei institutii, in timpul guvernarii USL – atunci cand institutul si-a pierdut licenta de a mai produce vaccinuri.

Nu stim ce a calificat-o pe doamna pentru diversele functii ocupate, dar stim

– ce reusite are pana acum (sic!),

– ce declara ca isi doreste: mai multe femei motostivuitor!

– ce BUGET a gestionat in 2017: 3.7 milioane de lei si

– ce SALARIU NET are: 8.100 lei/luna.