VIDEO Vladimir Ciorbă susține că nu a înșelat clienții Nordis: „Sunt infracțiuni care dau bine la presă”

Vladimir Ciorbă, acționar principal al grupului Nordis, și soția lui, Laura Vicol, au fost lăsați marți seară liberi, după ce ordonanța de reținere a expirat. Magistrații se vor pronunța miercuri în privința cererii procurorilor de a fi arestați preventiv.

Vladimir Ciorbă a făcut primele declarații după ce DIICOT a deschis o anchetă în dosarul care vizează mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor și evaziune fiscală.

„Sunt infracțiuni care dau bine la presă, cum ar fi cele de delapidare în formă continuată, constituire de grup infracțional. Formele agravante ale acestor fapte sunt dispuse de către domnii de la DIICOT raportate la sumele de bani”, a declarat Ciorbă la ieșirea din Curtea de Apel București pentru Marian Ceaușescu.

„La proiectul din Mamaia vom continua. Avem bani în conturi. Suficienți pentru a finaliza primele 150 de apartamente. După predarea lor, vom merge la următoarele. Estimăm că în 12-24 de luni închidem 90% din masa credală”, a precizat acționarul Nordis.

El susține că nu a înșelat pe nimeni, dar a precizat că potrivit procurorului DIICOT sunt 114 persoane care au reclamat acest lucru din 2.500 de promisiuni și contracte semnate, subliniind că „nu sunt atât de mulți”. „Apartamentele se vor preda, chiar dacă va mai dura un an la unii sau șase luni la alții”, a spus Ciorbă.

„100% fiecare client Nordis va primi apartamentul. Dacă vrea să primească banii înapoi va mai dura 2 sau 3 ani. Noi vrem să finalizăm imobilele. 300 de promitenți cumpărători vor deveni proprietari în vara aceasta”, a declarat acționarul Nordis.

El a explicat că Nordis a intrat în insolvență pentru că a existat „un val împotriva nostră de la anumiți clienți ai noștri, care nu mai sunt astăzi clienții noștri”, dar nu din cei care au reclamat că au fost înșelați. „I-am făcut față 2 ani achitând 23 de milioane de euro, când nu am mai făcut față pentru ultimul milion de euro, am intrat în insolvență”, a precizat soțul Laurei Vicol.

„Dacă voiam să fiu un escroc, nu făceam o firmă așa mare”, a mai spus el ca replică la acuzațiile pe care clienții i le aduc. „Dacă firma s-ar duce în faliment, toată lumea își primește banii prin vânzarea activelor. Chiar dacă nu mai merg proiectele”, a mai susținut Ciorbă, adăugând că activele grupului se ridică la 100 de milioane de euro, conform „valorii contabile”.

El a negat că știa dinainte de perchezițiile DIICOT și că a vândut de mai multe ori aceleași apartamente. „Nu am vândut de două ori pentru că aveam 100 libere. În timp, lumea o să înțeleagă chestia asta”, a susținut Ciorbă, adăugând că grupul Nordis vrea să continue proiectul de la Mamaia.

„Nu am dat nimănui niciodată un apartament cadou. (…) Nu am dat șpăgi, am evitat să fim într-o situație de genul ăsta. (…) Pot să pun mâna de biblie. Sunt un om al bisericii. Nu fac astfel de lucruri, am cinci copii în întreținere. Nu mă ocup cu denunțuri și cu spăgi. Cazul de la Sinaia este un caz special. După ce pleacă dosarul în instanță, îl voi detalia”, a răspuns Ciorbă după ce a fost întrebat dacă a dat șpagă politicienilor.

În ce privește zborurile cu avioane închiriate de Nordis în care au fost prezenți lideri PSD, inclusiv premierul Marcel Ciolacu, Ciorbă a spus că firma de turism s-a ocupat și că fiecare politician și-a plătit biletele.

„Nu mi-aș fi permis să fac așa un cadou politicienilor care au asemenea funcții. Pentru ce? Nu am avut niciun avantaj de la mediul politic în ultimii ani în care soția mea a fost membru. Unde m-au prins autoritățile locale, m-au bubuit (…) Afacerea Nordis nu se va pierde, pentru că avem o echipă consolidată, suntem băieți tineri care muncim pentru asta. (…) Hotelul de la mare îl deschidem, nu-l pierdem. Și chiar dacă va dura mai mult îl deschidem și pe cel de la Sinaia”, a mai spus Vladimir Ciorbă.

Pe lângă Vladimir Ciorbă și Laura Vicol, alte 9 persoane au fost reținute în dosarul Nordis, pentru care procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri, de la ora 15.00, dacă va aproba cererea.