Decizia lui Putin. Ce se întâmplă cu una dintre cele mai mari bănci occidentale care încă mai activa în Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a aprobat reorganizarea subsidiarei rusești a băncii italiene UniCredit și vânzarea ulterioară a noii entități create în urma procesului de reorganizare, conform unui decret publicat luni pe site-ul guvernului de la Moscova, scrie Reuters.

Reorganizarea și vânzarea au necesitat aprobarea liderului de la Kremlin, în conformitate cu restricțiile impuse de Rusia asupra tranzacțiilor care implică active deținute de investitori din țări considerate „neprietenoase” de către Moscova.

UniCredit a fost mult timp una dintre cele mai mari bănci occidentale care mai opera în Rusia, alături de grupul austriac Raiffeisen (Austria) și cel ungar OTP, menținându-și operațiunile după invadarea Ucrainei, în pofida presiunilor venite de la autoritățile de reglementare europene pentru a se retrage de pe piața rusească, notează Agerpres.

La începutul lunii mai, UniCredit a anunțat încheierea unui acord neobligatoriu pentru vânzarea unor părți din subsidiara sa din Rusia către un „investitor privat consacrat” din Emiratele Arabe Unite (EAU), păstrându-și doar divizia de plăți din Rusia.

Grupul bancar italian a precizat că își va diviza operațiunile din Rusia în două părți și va păstra proprietatea integrală asupra diviziei de plăți, în timp ce cumpărătorul neidentificat din Emiratele Arabe Unite va prelua restul activităților.

La acea dată, UniCredit estima că va finaliza tranzacția în prima jumătate a anului 2027, cu condiția obținerii autorizațiilor necesare.

Grupul UniCredit este o bancă comercială paneuropeană cu o ofertă de servicii în Italia, Germania, Austria, Europa Centrală și de Est.