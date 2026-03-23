Vladimir Putin a remarcat începutul unui declin al economiei ruse: „Nu este neașteptat”

Dinamica indicatorilor macroeconomici cheie ai economiei ruse a devenit negativă la începutul anului 2026, a arătat luni președintele Vladimir Putin la o reuniune pe teme economice, relatează The Moscow Times.

„În ianuarie a acestui an, Produsul Intern Brut al Rusiei a fost cu 2,1% mai mic decât în ​​urmă cu un an. Producția industrială a scăzut cu 0,8%”, a citat Putin statistici publicate de Rosstat, biroul național de statistică al țării. El a făcut comentariile în timpul unei reuniuni dintre Administrația Prezidențială și guvern.

„De fapt, nu este nimic neașteptat aici pentru noi”, a continuat liderul de la Kremlin, adăugând că guvernul condus de premierul Mihail Mișustin trebuie să readucă țara „pe o traiectorie de creștere economică durabilă”. Putin a subliniat că guvernul trebuie de asemenea să aibă grijă ca politicile adoptate să nu ducă nici la o creștere bruscă a inflației, nici la destabilizarea pieței muncii, deja grav afectată de războiul împotriva Ucraina și limitarea fluxului de muncitori sezonieri din fostele state sovietice din Asia Centrală.

În ceea ce privește bugetul federal, care a suferit un deficit de 3,5 trilioane de ruble în ianuarie-februarie și o scădere a veniturilor totale, trebuie luate „decizii echilibrate” și trebuie asigurată „sustenabilitatea pe termen lung” a subliniat Putin. El a adăugat că existența unui buget solid este o „condiție importantă” pentru creșterea economică.

Economia Rusiei a avut o creștere anemică anul trecut

Scăderea PIB-ului, raportată anterior de Rosstat, a fost prima pentru Rusia din 2023. Anul trecut, conform statisticilor oficiale, creșterea economică a țării a încetinit la 1%, jumătate din prognoza inițială a guvernului.

Dintre cele 28 de sectoare industriale majore, 21 au încheiat anul pe pierdere: mineritul a scăzut cu 1,6%, metalurgia cu 2,1%, iar fabricile de îmbrăcăminte și încălțăminte cu 3,5%. Producția de alimente a scăzut pentru prima dată în ultimii 15 ani, cu 0,5%.

Pentru anul în curs, autoritățile au proiectat inițial o creștere de peste 2%, apoi și-au redus prognoza la 1,3%, dar chiar și aceasta s-ar putea dovedi prea optimistă.

Potrivit Bloomberg , Ministerul Dezvoltării Economice de la Moscova are în vedere scăderea acesteia la 0,7% și pregătește, de asemenea, o reducere bugetară, după ce veniturile din materii prime au scăzut la jumătate la începutul anului.