Economia Rusiei se confruntă cu două probleme aparent contradictorii

Vladimir Putin, fotografiat pe 20 mai în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în regiunea Krasnodar a Rusiei, FOTO: Alexander Kazakov / Zuma Press / Profimedia Images

Rata șomajului din Rusia se află la un nivel minim record din cauza deficitului de forță de muncă, însă aceasta este doar o parte a poveștii. Un val de „șomaj ascuns” se conturează în economia rusă pe măsură ce companiile reduc orele de lucru și își micșorează personalul pe ascuns, o situația pe care a remarcat-o inclusiv președintele Vladimir Putin, relatează Business Insider.

„Șomajul ascuns este în creștere, ceea ce înseamnă că unii lucrători se află în așa-numitele perioade de inactivitate, sunt angajați cu jumătate de normă sau riscă să fie concediați”, a declarat Putin la o ședință recentă privind problemele economice. Termenul „perioadă de inactivitate” se referă la perioadele în care angajații rămân pe statul de plată, dar nu lucrează, de obicei din cauza încetinirii producției.

Datele oficiale arată că tendința se accelerează: 98.000 de persoane erau încadrate în aceste trei categorii la începutul lui 2025. Numărul a urcat la 153.000 la sfârșitul lui iunie și a ajuns la 199.000 pe 8 august – aproximativ dublu față de începutul anului.

Avtovaz, cel mai mare producător de autoturisme din Rusia, a anunțat că ar putea trece la o săptămână de lucru de patru zile, după ce vânzările au scăzut anul acesta. Constructorul auto are peste 30.000 de angajați.

Alte companii din domeniul transporturilor și al industriei grele au aplicat reduceri similare, potrivit relatărilor din presa rusă.

În iulie, oficialii din regiunea Sverdlovsk au recunoscut „schimbări în economie” care determină unele întreprinderi să reducă numărul de angajați sau să treacă personalul la programe parțiale.

Comerțul cu amănuntul este și el sub presiune. Un raport din iulie al băncii centrale a Rusiei a arătat că numărul persoanelor angajate în sectorul angro și retail a scăzut în ultimul an, în mare parte din cauza închiderii masive a dealerilor auto. Același raport a constatat că ponderea companiilor care plănuiesc să reducă personalul a crescut de la 6,9% în ianuarie la 11,5% în iunie.

Economia Rusiei, afectată și de criza demografică prelungită

Deși cererea de muncitori scade în unele sectoare, Rusia se confruntă și cu o criză demografică pe termen lung, care amenință să reducă și mai mult forța de muncă. În 2024, numărul nașterilor a coborât la cel mai scăzut nivel de după 1999.

Războiul din Ucraina tensionează suplimentar piața muncii, deoarece pierderile de pe front și exodul de creiere („brain drain”) diminuează oferta de tineri lucrători calificați.

Chiar dacă rata șomajului rămâne scăzută, la 2,2%, numărul șomerilor înregistrați a crescut de la 274.000 în ianuarie la 300.000 la începutul lui august.

Putin a declarat că guvernul trebuie să „simtă tendințele în desfășurare și să reacționeze” pentru a preveni „răcirea excesivă a economiei”.

PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, încetinind față de 1,4% în primul trimestru și coborând brusc de la 4% în urmă cu un an. Veniturile din petrol și gaze – o sursă crucială de finanțare a războiului pentru Kremlin – au scăzut pe fondul prețurilor reduse la țiței.

Între timp, penele frecvente de internet, asociate măsurilor de securitate față de atacurile ucrainene cu drone, perturbă economia digitală, îngreunând efectuarea plăților electronice și utilizarea aplicațiilor.