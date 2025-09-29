Vladimir Putin a semnat oficial retragerea Rusiei din convenția europeană împotriva torturii. Argumentele invocate de Moscova

Vladimir Putin la Kremlin, pe 11 mai. Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care denunță Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii, potrivit unui site guvernamental, relatează Reuters.

Parlamentul Rusiei votase anterior proiectul privind părăsirea tratatului, pe care Moscova l-a ratificat în 1998.

Conform legislației adoptate de parlamentarii ruși, denunțarea tratatului este un răspuns la refuzul Consiliului Europei de a include un reprezentant al Moscovei în comitetul care supraveghează convenția împotriva torturii.

Activitatea Rusiei în Comitetul European pentru Prevenirea Torturii „a fost blocată chiar de Consiliul Europei, care nu a permis alegerea unui nou membru rus în comitet din decembrie 2023”, susține președintele Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, Viaceslav Volodin, citat de TASS.

În nota de fundamentare a proiectului scria că aceste „circumstanțe discriminatorii” încalcă drepturile reprezentative ale Rusiei în Comitetul European și subminează mecanismul de monitorizare reciprocă a respectării obligațiilor internaționale în domeniul prevenirii torturii, „motiv pentru care se propune denunțarea convenției menționate și a protocoalelor acesteia”.

Rusia, care este membră în Consiliul Europei din 1996, a fost suspendată din organele statutare ale forului în februarie 2022, după invadarea Ucrainei, iar ulterior și-a anunțat intenția de a se retrage din organism. De atunci, Moscova a denunțat mai multe documente ale Consiliului, a căror aplicare, susține TASS, a devenit imposibilă în actualul context.

Rusia, acuzată într-un raport ONU că a torturat civili ucraineni

În această lună, biroul pentru drepturile omului din cadrul ONU a acuzat Rusia că a torturat sistematic civili ucraineni în peste 100 de centre de detenție din Rusia și teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.

Raportul dă detalii despre execuții simulate, folosirea șocurilor electrice și folosirea prelungită a unor poziții incomode asupra cetățenilor ucraineni pentru fapte care nu sunt de natură penală, precum criticarea invaziei ruse. În unele cazuri, tortura a dus la moartea victimelor, notează Reuters.

„Este tortură pe scară largă, sistematică. A fost documentată în fiecare regiune din teritoriile ocupate, precum și în câteva zeci de regiuni din interiorul Federației ruse”, a declarat Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva, în cadrul căreia a prezentat raportul de 22 de pagini.