Rusia, acuzată de torturarea civililor ucraineni. Ce conține raportul ONU privind condițiile din închisorile rusești

Rusia a torturat sistematic civili ucraineni în peste 100 de centre de detenție din Rusia și Ucraina ocupată de la începutul războiului, a afirmat biroul pentru drepturile omului din cadrul ONU, informează Reuters.

Raportul dă detalii despre execuții simulate, folosirea șocurilor electrice și folosirea prelungită a unor poziții incomode asupra cetățenilor ucraineni pentru fapte care nu sunt de natură penală, precum criticarea invaziei ruse. În unele cazuri, tortura a dus la moartea victimelor.

„Este tortură pe scară largă, sistematică. A fost documentată în fiecare regiune din teritoriul ocupate, precum și în câteva zeci de regiuni din interiorul Federației ruse”, a declarat Danielle Bell, șefa Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, în cadrul unei conferințe de presă la Geneva, în cadrul căreia a prezentat raportul de 22 de pagini.

Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova nu comentat deocamdată raportul. Anterior, a negat folosirea torturii sau altor forme de maltratare împotriva deținuților.

„Nu au fost incidente izolate”

Raportul ONU se bazează pe interviurile luate de la 215 foști deținuți care au oferit relatări detaliate din captivitate. Biroul a precizat că nu i s-a dat acces la cele 114 centre de detenție pe care le prezintă pe o hartă, centre care se află atât în regiuni din Ucraina aflate sub ocupație, cât și în 28 de regiuni rusești. În unele centre sunt închiși prizonieri de război despre care ONU susține că au fost și ei torturați.

Ucraina susține că în jur de 15.000 de civili au fost reținuți de Rusia din 2022 încoace, dintre care 1.800 încă se află în detenție. Bell a spus că biroul său a confirmat cel puțin 400 de detenții aflate în curs, număr care, probabil, ar fi mult mai mare.

Tortura este folosită în timpul interogatoriilor inițiale, dar și în mod cotidian, cu bătăi la intervale regulate și cu deținuți care sunt forțați să meargă aplecați. „Acestea nu au fost incidente izolate și este improbabil sau chiar imposibil pentru cei aflați în posturi de conducere din centre să nu știe că acestea au loc”, a declarat Bell.

În unele cazuri, medici au participat la tortură sau au ignorat cererile deținuților de ajutor după ce au fost torturați. Misiunea ONU a confirmat până acum 36 de decese provocate de tortură, condițiile de detenție sau de lipsa accesului la îngrijire medicală.

Instituțiile ONU au documentat anterior și câteva cazuri de rele tratamente aplicate deținuților ruși de către autoritățile ucrainene, iar Kievul a spus că va investiga orice încălcări ale drepturilor omului.

Raportul prezentat de Danielle Bell este publicat la numai câteva zile după ce o altă expertă a ONU, Mariana Kațarova, a prezentat un raport în care se spune că tortura este folosită și împotriva deținuților politici din Rusia, inclusiv prin folosirea instituțiilor psihiatrice împotriva deținuților, practică folosită în perioada în care URSS era condusă de către Leonid Brejnev.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut, pe 8 septembrie, Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.

Putin a depus un proiect de lege în acest sens care propune și denunțarea celor două protocoale atașate convenției europene adoptate în 1987, a anunțat camera inferioară a Parlamentului rus.

La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe respectivul document, pe care Rusia l-a ratificat în 1996, când a devenit stat membru al Consiliului Europei, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Rusia susține că nu are sens să rămână semnatară a acestei convenții, dat fiind că Moscova nu este reprezentată în comitetul antitortură din cadrul Consiliului Europei.